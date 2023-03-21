Как приготовить рахат-лукум – рецепт из граната
21 марта 2023, 09:35Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Ну кто из нас не любит восточные сладости? Популярный рахат-лукум можно приобрести в уикенде в Турции, или приготовить их собственноручно.
Основой для домашнего рахат-лукума может быть любой фрукт, но самые вкусные сладости получаются из сока граната.
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Выбирайте вкус для будущих восточных сладостей, добавляйте к ним любимые орехи и наслаждайтесь ароматным чаем.
Рецепт домашнего рахат-лукума
- Время: 3 часа
- Порции: 10 – 12 штук
– 350 грамм сока граната или 2 штуки граната;
– 350 граммов сахара;
– 150 граммов воды;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 70 граммов кукурузного крахмала;
– 75 граммов орехов (фундук или фисташка);
– кокосовая стружка или сахарная пудра.
Приготовление:
- Берем форму 10х20 сантиметров.
- Вынимаем зернышки из гранатов, пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито. Должно получиться 350 граммов жидкости, но если получилось меньше – просто добавляем воды в нужное количество сока.
- Для сахарного сиропа отдельно совмещаем сахар, воду и лимонный сок. Перемешиваем, доводим до кипения и варим до 130 градусов 10 минут. Снимаем с огня.
- Теперь в холодный фруктовый сок добавляем крахмал и хорошо перемешиваем.
- Ставим на средний огонь, варим до загущения и снимаем с огня.
- В 3 этапа добавляем сахарный сироп, каждый раз тщательно перемешивая.
- Возвращаем на небольшой огонь и постоянно помешивая, варим до загущения.
- Добавляем обжаренные орешки и еще варим до хорошего загустения.
- Кладем массу в форму смазанную водой, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодное место на 2 часа.
- Посыпаем сахарной пудрой или кокосовой стружкой и разрезаем на кусочки. Сохраняем рахат-лукум в закрытом контейнере.
Приятного аппетита!