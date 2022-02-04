Печенье с яблочным пюре и кокосовой стружкой на белках бесподобно и с кофе, и с чаем, и просто так. Рецепт – проверенный, от кондитера Лизы Глинской.
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Рецепт кокосового печенья
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Запеките яблоко в духовке. Очистите от кожуры и перебейте мякоть блендером. Протрите пюре через мелкое сито.
- Смешайте в отдельной миске белок и яблочное пюре. Добавить сахарную пудру и кокосовую стружку. Тщательно перемешайте ингредиенты.
- Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех и выложите на противень, покрытый пищевым пергаментом.
- Разогрейте духовку до 165 градусов и отправьте туда печенье на 20 – 25 минут.
- Готовое кокосовое печенье посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления кокосового печенья от Лизы Глинской: