Печиво з яблучним пюре та кокосовою стружкою на білках чудово смакує і з кавою, і з чаєм, і просто так. Рецепт – перевірений, від кондитерки Лізи Глінської.

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Рецепт яблучно-кокосового печива

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 200 грамів кокосової стружки;

– 150 грамів яєчного білка;

– 130 грамів цукрової пудри;

– 100 грамів яблучного пюре.

Приготування:

Запечіть яблуко в духовці. Почистіть від шкірки й перебийте м'якоть блендером. Перетріть пюре крізь дрібне сито.

Змішайте в окремій мисці білок і яблучне пюре. Додайте цукрову пудру та кокосову стружку. Ретельно перемішайте інгредієнти.

Сформуйте з тіста кульки розміром із волоський горіх і викладіть на деко, укрите харчовим пергаментом.

Розігрійте духовку до 165 градусів і відправте туди печиво на 20 – 25 хвилин.

Готове кокосове печиво посипте цукровою пудрою й подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування кокосового печива від Лізи Глінської: