Это распространенный фальсификат на полках магазинов: как распознать настоящую сметану

Сметана – популярный продукт, который есть в каждом холодильнике. Однако, к сожалению, недобросовестные производители прибегают к махинациям, в результате которых в вашу продуктовую корзину может попасть фальсификат.

Согласно Государственным стандартам качества сметану должны готовить путем сквашивания сливок закваской. 24 Канал собрал несколько советов о том, как отличить настоящую сметану от фальсификата.

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Как производят сметану

Сметана производится с помощью молочнокислого брожения, когда микроорганизмы сбраживают природный сахар молока – лактозу – в молочную кислоту. В процессе брожения, кроме молочной кислоты, образуются и другие вещества, которые создают особый специфический вкус кисломолочных продуктов.

Незаменимый продукт / Фото pixabay

Как выглядит сметана

Такая сметана должна содержать только молоко и бактерий. В ее составе не может быть растительных масел, стабилизаторов, загустителей и консервантов. Она должна иметь густую консистенцию. Не должна быть водянистой или слишком жидкой.

Посмотрите на срок годности. Если у сметаны очень длинный срок хранения – это может быть подозрительно.

Как проверить настоящая сметана

Для этого возьмите стакан горячей воды, ложку и сметану. Опустите ложку сметаны в стакан с горячей водой и размешайте эту смесь. Если сметана настоящая, то она сразу же растворится в кипятке, а вода приобретет явный молочный оттенок. Поддельная сметана может совсем не раствориться в воде.