Рататуй – классическое традиционное блюдо французской кухни, которое наиболее распространено в Провансе. Это блюдо еще можно назвать овощным рагу, ведь в его состав входят баклажаны, кабачки и помидоры.
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Поговаривают, что это было блюдо крестьян, которое состояло из цуккини, помидоров, перца, лука и чеснока. Со временем в него стали добавлять баклажаны. Из региона Прованс блюдо распространилось по всей Франции, а затем и за ее пределы.
Рататуй / Фото Пинтерест
Впервые слово "рататуй" упоминается в книгах в 1778 году, определющих его как тушеные овощи. "Рата" на тогдашнем военном сленге означало тушеную смесь фасоли, картофеля и овощей с жирным мясом. Можно предположить, что рататуй скорее пришел к нам именно из военного меню, хотя его часто готовили на обед и простые крестьяне.
Рецепт классического рататуя
- Время: 90 – 110 минут
- Порции: 4 – 6
Классическая подача блюда / Фото Пинтерест
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи. Баклажаны, помидоры и кабачки нарежьте средними кружочками.
- Для приготовления соуса мелко нарежьте репчатый лук и сладкий перец.
- Помидоры бланшируйте и снимите кожицу. Мелко нарежьте или измельчите в блендере.
- На разогретой сковородке с оливковым маслом обжарьте нарезанные овощи и тушите 5 – 10 минут.
- Добавьте томатную пасту, соль, перец и доведите соус до кипения.
- Влейте белое вино, доведите до кипения и выключите огонь.
- Для запекания блюда выберите стеклянную или керамическую форму. На дно формы выложите соус, а сверху нарезанные кружочками овощи чередуя: помидор, баклажан, кабачок.
- Для приготовления приправы мелко нарежьте сладкий и острый перец, а чеснок выжмите через пресс.
- Перемешайте в миске зелень, перец, чеснок, влейте оливковое масло.
- Полейте овощи в форме приправой и посолите и поперчите на ваш вкус.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте рататуй 60 – 80 минут.
- Подавайте блюдо к столу с оливковым маслом. Приятного аппетита!