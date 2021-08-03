Рататуй – классическое традиционное блюдо французской кухни, которое наиболее распространено в Провансе. Это блюдо еще можно назвать овощным рагу, ведь в его состав входят баклажаны, кабачки и помидоры.

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Поговаривают, что это было блюдо крестьян, которое состояло из цуккини, помидоров, перца, лука и чеснока. Со временем в него стали добавлять баклажаны. Из региона Прованс блюдо распространилось по всей Франции, а затем и за ее пределы.



Рататуй / Фото Пинтерест

Впервые слово "рататуй" упоминается в книгах в 1778 году, определющих его как тушеные овощи. "Рата" на тогдашнем военном сленге означало тушеную смесь фасоли, картофеля и овощей с жирным мясом. Можно предположить, что рататуй скорее пришел к нам именно из военного меню, хотя его часто готовили на обед и простые крестьяне.

Рецепт классического рататуя

Время: 90 – 110 минут

90 – 110 минут Порции: 4 – 6

Классическая подача блюда / Фото Пинтерест

Ингредиенты:

– 2 шт. баклажанов;

– 2 шт. кабачков;

– 5 помидоров;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Для соуса:

– 1 репчатая луковица;

– ½ красного болгарского перца;

– 2 спелых помидора;

– 1 ст. л. томатной пасты;

– 2 ст. л. белого сухого вина;

– 2 ст. л. оливкового масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Для приправы:

– острый перец чили по вашему вкусу;

– ½ красного болгарского перца;

– 1 ст. л. мелко нарезанной петрушки;

– 2 зубчика чеснока;

– 3 ст. л. оливкового масла.

Приготовление: