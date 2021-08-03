Рататуй – класична традиційна страва французької кухні, яка найбільш поширена в Провансі. Цю страву ще можна назвати овочевим рагу, адже до її складу входять баклажани, кабачки та помідори.

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Подейкують, що це була страва селян, яка складалася із цукіні, помідорів, перцю, цибулі та часнику. Згодом в неї стали додавати баклажани. З регіону Прованс страва поширилася по всій Франції, а потім і за її межі.



Рататуй / Фото Пінтерест

Вперше слово "рататуй" згадується в книгах в 1778 році, позначають її як тушковані овочі. "Рата" з тодішнього військового сленгу означає тушковану суміш квасолі, картоплі та овочів з жирним м'ясом. Можна припустити, що рататуй швидше прийшов до нас саме з військового меню, хоч її часто готували на обід й прості селяни.

Рецепт класичного рататую

Час: 90 – 110 хвилин

90 – 110 хвилин Порції: 4 – 6



Класична подача страви / Фото Пінтерест

Інгредієнти:

– 2 шт. баклажанів;

– 2 шт. кабачків;

– 5 помідорів;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Для соусу:

– 1 ріпчаста цибулина;

– ½ червоного болгарського перцю;

– 2 стиглих помідори;

– 1 ст. л. томатної пасти;

– 2 ст. л. білого сухого вина;

– 2 ст. л. оливкової олії;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Для приправи:

– гострий перець чилі на ваш смак;

– ½ червоного болгарського перцю;

– 1 ст. л. дрібно нарізаної петрушки;

– 2 зубчики часнику;

– 3 ст. л. оливкової олії.

Приготування: