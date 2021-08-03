Рататуй – класична традиційна страва французької кухні, яка найбільш поширена в Провансі. Цю страву ще можна назвати овочевим рагу, адже до її складу входять баклажани, кабачки та помідори.

Читайте також Легкі салати з куркою – саме для літа: з корейською морквою, динею та овочами гриль

Подейкують, що це була страва селян, яка складалася із цукіні, помідорів, перцю, цибулі та часнику. Згодом в неї стали додавати баклажани. З регіону Прованс страва поширилася по всій Франції, а потім і за її межі.

рагу
Рататуй / Фото Пінтерест

Вперше слово "рататуй" згадується в книгах в 1778 році, позначають її як тушковані овочі. "Рата" з тодішнього військового сленгу означає тушковану суміш квасолі, картоплі та овочів з жирним м'ясом. Можна припустити, що рататуй швидше прийшов до нас саме з військового меню, хоч її часто готували на обід й прості селяни.

Рецепт класичного рататую

  • Час: 90 – 110 хвилин
  • Порції: 4 – 6

рататуй
Класична подача страви / Фото Пінтерест

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочів. Баклажани, помідори та кабачки наріжте середніми кружечками.
  2. Для приготування соусу дрібно наріжте ріпчасту цибулю та солодкий перець.
  3. Помідори бланшуйте та зніміть шкірку. Дрібно наріжте їх, або подрібніть у блендері.
  4. На розігрітій сковорідці з оливковою олією обсмажте нарізані овочі та тушкуйте 5 – 10 хвилин.
  5. Додайте томатну пасту, сіль, перець і доведіть соус до кипіння.
  6. Влийте біле вино, доведіть до кипіння і вимкніть вогонь.
  7. Для запікання страви оберіть скляну або керамічну форму. На дно форми викладіть соус, а зверху нарізані кружечками овочі чергуючи: помідор, баклажан, кабачок.
  8. Для приготування приправи дрібно наріжте солодкий та гострий перці, а часник вичавіть через прес.
  9. Перемішайте в мисці зелень, перець, часник, влийте оливкову олію.
  10. Полийте овочі в формі приправою та посоліть і поперчіть на ваш смак.
  11. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте рататуй 60 – 80 хвилин.
  12. Подавайте страву до столу з оливковою олією. Смачного!