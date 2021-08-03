Рататуй: секреты ароматного блюда без мяса и история создания культовой овощной запеканки

Хоть о блюде рататуй большинство украинцев узнало из мультфильма "Рататуй", на самом деле его история гораздо древнее. Об истории создания блюда и его классический рецепт приготовления – рассказываем далее в материале.

Рататуй – классическое традиционное блюдо французской кухни, которое наиболее распространено в Провансе. Это блюдо еще можно назвать овощным рагу, ведь в его состав входят баклажаны, кабачки и помидоры.

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Поговаривают, что это было блюдо крестьян, которое состояло из цуккини, помидоров, перца, лука и чеснока. Со временем в него стали добавлять баклажаны. Из региона Прованс блюдо распространилось по всей Франции, а затем и за ее пределы.



Рататуй / Фото Пинтерест

Впервые слово "рататуй" упоминается в книгах в 1778 году, определющих его как тушеные овощи. "Рата" на тогдашнем военном сленге означало тушеную смесь фасоли, картофеля и овощей с жирным мясом. Можно предположить, что рататуй скорее пришел к нам именно из военного меню, хотя его часто готовили на обед и простые крестьяне.

Рецепт классического рататуя

Время: 90 – 110 минут

90 – 110 минут Порции: 4 – 6

Классическая подача блюда / Фото Пинтерест

Приготовление:

Тщательно помойте овощи. Баклажаны, помидоры и кабачки нарежьте средними кружочками. Для приготовления соуса мелко нарежьте репчатый лук и сладкий перец. Помидоры бланшируйте и снимите кожицу. Мелко нарежьте или измельчите в блендере. На разогретой сковородке с оливковым маслом обжарьте нарезанные овощи и тушите 5 – 10 минут. Добавьте томатную пасту, соль, перец и доведите соус до кипения. Влейте белое вино, доведите до кипения и выключите огонь. Для запекания блюда выберите стеклянную или керамическую форму. На дно формы выложите соус, а сверху нарезанные кружочками овощи чередуя: помидор, баклажан, кабачок. Для приготовления приправы мелко нарежьте сладкий и острый перец, а чеснок выжмите через пресс. Перемешайте в миске зелень, перец, чеснок, влейте оливковое масло. Полейте овощи в форме приправой и посолите и поперчите на ваш вкус. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте рататуй 60 – 80 минут. Подавайте блюдо к столу с оливковым маслом. Приятного аппетита!

– 2 шт. баклажанов;– 2 шт. кабачков;– 5 помидоров;– соль по вкусу;– черный молотый перец по вкусу.– 1 репчатая луковица;– ½ красного болгарского перца;– 2 спелых помидора;– 1 ст. л. томатной пасты;– 2 ст. л. белого сухого вина;– 2 ст. л. оливкового масла;– соль по вкусу;– черный молотый перец по вкусу.– острый перец чили по вашему вкусу;– ½ красного болгарского перца;– 1 ст. л. мелко нарезанной петрушки;– 2 зубчика чеснока;– 3 ст. л. оливкового масла.