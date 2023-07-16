Французская семейная перепись 1877 года: рататуй – что это за блюдо и как его приготовить

Рататуй – французское блюдо, которое готовится из разных овощей. Эту вкусность можно подавать как гарнир или основное блюдо.

В состав классического рататуя входят летние овощи: баклажаны, цуккини (кабачки), болгарский перец, помидоры, лук, чеснок, оливковое масло и зелень. Их режут на кусочки и тушат в сковороде или духовке до готовности.

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Название "рататуй" является сочетанием французского слова "rata", означающего рагу с целыми кусками, и глаголы "touiller", означающего перемешивать, бросать или смешивать.

Рататуй: как возникло блюдо

Первый рецепт рататуя датируется XIX веком, хотя блюдо, вероятно, было хорошо известно задолго до этого. Это фирменная изюминка Ниццы, главного города Прованса.

Любимое летнее рагу впервые появилось как средство от голода, поскольку его изобрели бедные фермеры в Провансе в 1700-х годах. Французские крестьяне для того, чтобы спастись, готовили сытное рагу из остатков овощей.

Рецепт рататуя

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Пример подачи блюда / Фото unsplash

Ингредиенты

2 баклажана;

– 2 кабачка;

– 4 помидора;

– 1 лук;

– 2 зубчика чеснока;

– четверть стакана оливкового масла;

– четверть стакана белого вина;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– пол чайной ложки сушеного базилика;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: