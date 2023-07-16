До складу класичного рататую входять літні овочі: баклажани, цукіні (кабачки), болгарський перець, помідори, цибуля, часник, оливкова олія та зелень. Їх ріжуть на шматочки та тушкують у сковороді або духовці до готовності.
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Назва "рататуй" є поєднанням французького слова "rata", що означає рагу з цілими шматками, і дієслова "touiller", що означає перемішувати, кидати або змішувати.
Рататуй: як виникла страва
Перший рецепт рататую датується XIX століттям, хоча страва, ймовірно, була добре відома задовго до цього. Це фірмова родзинка Ніцци, головного міста Провансу.
Улюблене літнє рагу вперше з’явилося як засіб від голоду, оскільки його винайшли бідні фермери в Провансі у 1700-х роках. Французькі селяни для того, щоб врятуватися готували ситне рагу із залишків овочів.
Рецепт рататую
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приклад подачі страви / Фото unsplash
Приготування:
- Розігрійте духовку до 190 градусів за Цельсієм.
- Баклажани, помідори і кабачки наріжте на скибочки товщиною близько 1 сантиметр.
- Цибулю дрібно наріжте.
- Часник подрібніть.
- В сковороді нагрійте оливкову олію.
- Додайте цибулю і часник і обсмажте до м’якості, близько 5 хвилин.
- Згодом покладіть баклажани і кабачки і обсмажте з усіх боків, близько 10 хвилин.
- Помістіть у пательню помідори, вино, орегано, базилік, сіль і перець.
- Перемішайте і перекладіть в жароміцну форму.
- Запікайте в духовці протягом 30 хвилин, або доки овочі не стануть м’якими.