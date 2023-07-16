До складу класичного рататую входять літні овочі: баклажани, цукіні (кабачки), болгарський перець, помідори, цибуля, часник, оливкова олія та зелень. Їх ріжуть на шматочки та тушкують у сковороді або духовці до готовності.

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Назва "рататуй" є поєднанням французького слова "rata", що означає рагу з цілими шматками, і дієслова "touiller", що означає перемішувати, кидати або змішувати.

Рататуй: як виникла страва

Перший рецепт рататую датується XIX століттям, хоча страва, ймовірно, була добре відома задовго до цього. Це фірмова родзинка Ніцци, головного міста Провансу.

Улюблене літнє рагу вперше з’явилося як засіб від голоду, оскільки його винайшли бідні фермери в Провансі у 1700-х роках. Французькі селяни для того, щоб врятуватися готували ситне рагу із залишків овочів.

Рецепт рататую

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Приклад подачі страви / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 2 кабачки;

– 4 помідори;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– чверть склянки оливкової олії;

– чверть склянки білого вина;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– пів чайної ложки сушеного базиліку;

– сіль і перець до смаку.

Приготування: