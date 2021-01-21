Італійський шеф-кухар поділився рецептом равіолі, які сподобаються всій родині. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці в інстагарм. Равіолі — це різновид італійської пасти, квадратної або круглої форми вироби з тіста з начинкою. В Італії безліч рецептів равіолі, а цей рецепт з міста Парма з начинкою – тортеліні. Традиційно їх готують з додаванням свіжих ароматних трав.

Як приготувати равіолі

Інгредієнти для тіста:

– 400 грамів борошна;

– 4 яйця;

– 1 чайна ложка солі.

Інгредієнти для начинки:

– рікота;

– сир Parmigiano Reggiano;

– 1 яйце;

– свіжий шпинат;

– мускатний горіх;

– кориця;

– сіль, перець.

Інгредієнти для соусу:

– вершкове масло 82%;

– кедровий горіх;

– сир Parmigiano Reggiano;

– мускатний горіх;

– сіль, перець.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з яйцями, додайте сіль, замісіть тісто, загорніть у харчову плівку, залиште у холодильнику на одну годину. Для приготування начинки помийте шпинат, викладіть на пательню, додайте воду, сіль. Готовий шпинат викладіть і подрібніть ножем. У мисці змішайте рікоту з тертим пармезаном, додайте мускатний горіх, дрібку кориці, яйце, шпинат, перемішайте. Викладіть начинку у кондитерський мішок, залиште в холодильнику на одну годину. Розкатайте широку смужку тіста, вичавіть кружальця начинки, залишаючі краї, загорніть тісто, круглим ножем із зубчиками, розділіть смужку тіста на квадратики. У киплячу воду, викладіть равіолі, варіть до готовності. Для приготування соусу на пательні розігрійте вершкове масло, додайте кедрові горіхи, викладіть відварені равіолі, зверху натріть на грубій тертці пармезан, додайте перець, перемішайте. Викладіть на тарілку, додайте мускатний горіх. Смачного!

Рецепт равіолі від Марко Черветті у відео: