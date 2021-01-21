Равіолі зі шпинатом: простий рецепт від Марко Черветті
Італійський шеф-кухар поділився рецептом равіолі, які сподобаються всій родині. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Марко Черветті поділився рецептом на своїй сторінці в інстагарм. Равіолі — це різновид італійської пасти, квадратної або круглої форми вироби з тіста з начинкою. В Італії безліч рецептів равіолі, а цей рецепт з міста Парма з начинкою – тортеліні. Традиційно їх готують з додаванням свіжих ароматних трав.
Як приготувати равіолі
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте борошно з яйцями, додайте сіль, замісіть тісто, загорніть у харчову плівку, залиште у холодильнику на одну годину.
- Для приготування начинки помийте шпинат, викладіть на пательню, додайте воду, сіль. Готовий шпинат викладіть і подрібніть ножем.
- У мисці змішайте рікоту з тертим пармезаном, додайте мускатний горіх, дрібку кориці, яйце, шпинат, перемішайте. Викладіть начинку у кондитерський мішок, залиште в холодильнику на одну годину.
- Розкатайте широку смужку тіста, вичавіть кружальця начинки, залишаючі краї, загорніть тісто, круглим ножем із зубчиками, розділіть смужку тіста на квадратики.
- У киплячу воду, викладіть равіолі, варіть до готовності.
- Для приготування соусу на пательні розігрійте вершкове масло, додайте кедрові горіхи, викладіть відварені равіолі, зверху натріть на грубій тертці пармезан, додайте перець, перемішайте.
- Викладіть на тарілку, додайте мускатний горіх. Смачного!
Рецепт равіолі від Марко Черветті у відео:
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