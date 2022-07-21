Спагетти из кабачков, бекона и сливочного соуса а-ля карбонара разнообразит любое застолье. Это отличная разновидность скорого ужина, который подойдет тем, кто придерживается диеты, ведь здесь нет глютена.

Читайте также Быстро, просто, вкусно: 3 блюда с курятиной в считанные минуты

Подавать такое блюдо можно на сковороде прямо на стол.

Рецепт спагетти из кабачков

Время: 30 минут

Порций: 2

Невероятное лакомтсво / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла;

120 грамм копченого бекона;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

2 средних кабачка;

60 миллилитров сливок 30%;

3 столовых ложки тертого сыра пармезан;

2 столовые ложки измельченной петрушки.

Приготовление:

Кабачки тщательно промойте и пропустите через спиральную терку, если такой у вас нет, то вручную порежьте на мелкие полоски. Полученные длинные "спагетти" укоротите, разрезав в 2 – 3 местах. Кабачковые спагетти обжарьте на оливковом масле, добавьте на сковороду нарезанный кубиками лук и бекон (примерно 7 минут, время от времени помешивая). Положите к кабачкам выдавленный через пресс чеснок и немного обжарьте. Добавьте петрушку и тушите около 3 минут, периодически помешивая. Приправьте свежемолотым перцем и щепоткой соли. Вливайте в кабачки сливки, добавляем тертый пармезан и доведите до кипения, постоянно перемешивая пока соус не загустеет.

Приятного аппетита!