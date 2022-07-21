Спагетти из кабачков, бекона и сливочного соуса а-ля карбонара разнообразит любое застолье. Это отличная разновидность скорого ужина, который подойдет тем, кто придерживается диеты, ведь здесь нет глютена.
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Подавать такое блюдо можно на сковороде прямо на стол.
Рецепт спагетти из кабачков
Время: 30 минут
Порций: 2
Невероятное лакомтсво / Фото kwestia smaku
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 120 грамм копченого бекона;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 средних кабачка;
- 60 миллилитров сливок 30%;
- 3 столовых ложки тертого сыра пармезан;
- 2 столовые ложки измельченной петрушки.
Приготовление:
- Кабачки тщательно промойте и пропустите через спиральную терку, если такой у вас нет, то вручную порежьте на мелкие полоски. Полученные длинные "спагетти" укоротите, разрезав в 2 – 3 местах.
- Кабачковые спагетти обжарьте на оливковом масле, добавьте на сковороду нарезанный кубиками лук и бекон (примерно 7 минут, время от времени помешивая).
- Положите к кабачкам выдавленный через пресс чеснок и немного обжарьте.
- Добавьте петрушку и тушите около 3 минут, периодически помешивая.
- Приправьте свежемолотым перцем и щепоткой соли.
- Вливайте в кабачки сливки, добавляем тертый пармезан и доведите до кипения, постоянно перемешивая пока соус не загустеет.
Приятного аппетита!