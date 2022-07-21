Спагеті з кабачків, бекону і вершкового соусу а-ля карбонара урізноманітнить будь-яке застілля. Це чудовий різновид швидкої вечері, яка підійде тим, хто дотримується дієти, адже тут немає глютену.
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Подавати таку страву можна на сковорідці прямо на стіл.
Рецепт спагеті з кабачків
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Неймовірна смакота / Фото kwestia smaku
Інгредієнти:
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 120 грамів копченого бекону;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 2 середніх кабачки;
- 60 мілілітрів вершків 30%;
- 3 столові ложки тертого сиру пармезан;
- 2 столові ложки подрібненої петрушки.
Приготування:
- Кабачки ретельно промийте та пропустіть через спіральну тертку, якщо ж такої у вас немає, то вручну поріжте на дрібні смужки. Отримані довгі "спагеті" вкоротіть, розрізавши у 2 – 3 місцях.
- Кабачкові спагеті обсмажте на оливковій олії, додайте на сковорідку нарізану кубиками цибулю та бекон (приблизно 7 хвилин, час від часу помішуючи).
- Покладіть до кабачків видавлений через прес часник і трохи обсмажте.
- Додайте петрушку та тушкуйте приблизно 3 хвилини, періодично помішуючи.
- Приправте свіжомеленим перцем і дрібкою солі.
- Вливайте до кабачків вершки, додаємо тертий пармезан і доведіть до кипіння, постійно перемішуючи поки соус не загусне.
Нехай смакує!