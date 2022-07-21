Спагеті з кабачків, бекону і вершкового соусу а-ля карбонара урізноманітнить будь-яке застілля. Це чудовий різновид швидкої вечері, яка підійде тим, хто дотримується дієти, адже тут немає глютену.

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Подавати таку страву можна на сковорідці прямо на стіл.

Рецепт спагеті з кабачків

Час: 30 хвилин
Порцій: 2

Неймовірна смакота / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 120 грамів копченого бекону;
  • 1 цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 середніх кабачки;
  • 60 мілілітрів вершків 30%;
  • 3 столові ложки тертого сиру пармезан;
  • 2 столові ложки подрібненої петрушки.

Приготування:

  1. Кабачки ретельно промийте та пропустіть через спіральну тертку, якщо ж такої у вас немає, то вручну поріжте на дрібні смужки. Отримані довгі "спагеті" вкоротіть, розрізавши у 2 – 3 місцях.
  2. Кабачкові спагеті обсмажте на оливковій олії, додайте на сковорідку нарізану кубиками цибулю та бекон (приблизно 7 хвилин, час від часу помішуючи).
  3. Покладіть до кабачків видавлений через прес часник і трохи обсмажте.
  4. Додайте петрушку та тушкуйте приблизно 3 хвилини, періодично помішуючи.
  5. Приправте свіжомеленим перцем і дрібкою солі.
  6. Вливайте до кабачків вершки, додаємо тертий пармезан і доведіть до кипіння, постійно перемішуючи поки соус не загусне.

Нехай смакує!