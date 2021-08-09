Добавок к тостам не счесть – от джемов до поджаренных колбасок. И некоторые гастрономические сочетания вас очень удивят.
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Французский тост
Знаменитый завтрак, который уже давно стал вкусной классикой. Обычно хлеб, замоченный в смеси из молока и яиц, обжаривается на сливочном масле. Его подают часто с вареньем или фруктами.
Тост известен на весь мир / Фото Unsplash
Английский тост
В Великобритании тосты – неотъемлемая часть начале дня. Поджаренные корочки хлеба сочетаются с яичницей, поджаренным беконом, колбасками и фасолью.
Тосты всегда подают с добавлением трав и специй / Фото Unsplash
Австралийский тост
Тост родом из Австралии подают с пастой Веджимайт, которая готовится из дрожжевого экстракта из остатков пивного сусла, смешанного с овощами, солью и специями. Тосты имеют особенный горьковато-соленый вкус.
Также к тостам любят добавлять сливочное масло / Фото Unsplash
Итальянский тост
Знаменитая и душистая итальянская брускета – это легкий и чрезвычайно вкусный завтрак. Тонко нарезанный хлеб поджаривают до хрустящей корочки, затем его натирают смесью из чеснока, морской соли и оливкового масла. Также любят добавлять к тостам помидоры и сыр.
Итальянский завтрак – это очень вкусно / Фото Unsplash