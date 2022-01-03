Стандартная яичница на завтрак может иногда надоесть. Именно тогда следует обратиться к международной кухне и попробовать что-то совершенно новое. Ниже – два особых рецепта, которые точно вас удивят.

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В каждой стране есть свой особый рецепт приготовления яиц, и каждый из них удивляет вкусом и колоритом.

Рецепт фритаты из Италии

Время: 1 час
Порций: 4

Питательный завтрак / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка масла;
  • 1 нарезанный лук-порей;
  • 1 мелко нарезанный зубчик чеснока;
  • 1 стакан нарезанных кабачков;
  • 10 – 12 яиц;
  • 1/2 стакана несладкого соевого молока;
  • соль и свежемолотый черный перец;
  • 2 стакана шпината;
  • полчайной ложки измельченного перца чили;
  • листья базилика.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Разогрейте немного оливкового масла в сковороде. Добавить лук-порей и немного его потушите, затем добавьте чеснок.
  3. Обжарьте, периодически помешивая, добавьте натертые кабачки и жарьте еще 3 – 4 минуты.
  4. Разбейте яйца в миску, влейте молоко, приправьте солью, перцем и перемешайте.
  5. Добавьте шпинат в сковороду и перемешайте.
  6. Вылейте яичную смесь в сковороду и смешайте, пока все овощи не будут покрыты.
  7. Сверху посыпьте нарезанным перцем и поставьте в духовку на 15 – 20 минут.
  8. Подавать с листьями базилика сверху.

Рецепт Кимчи с жареным рисом и корейским яйцом

Порций: 2
Время: 1 час

Особое блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 1 небольшая измельченная луковица,
  • 1/2 стакана нарезанного кимчи;
  • 1 столовая ложка семян кунжута;
  • 2 стакана вареного риса;
  • 1/2 стакана вареного, очищенного эдамаме;
  • 2 – 3 чайные ложки соевого соуса;
  • 2 чайные ложки кунжутного масла;
  • 2 яйца.

Украшение:

  • водоросли нори, нарезанные тонкими полосками;
  • листья кориандра.

Приготовление:

  1. Обжарьте лук на оливковом масле на среднем огне, через несколько минут добавьте кимчи и готовьте еще 5 минут.
  2. На другой сковороде, на этот раз сухой, обжарьте кунжут до золотистого цвета. Отложите.
  3. Убавьте огонь под сковородой для кимчи и добавьте рис, эдамаме, соевый соус, кунжутное масло и все перемешайте.
  4. На сковороде с кунжутом разогреваем немного оливкового масла и обжариваем яйца. По готовности посолите и поперчите.
  5. Разделите сковороду с рисом и кимчи на две миски, сверху положите жареное яйцо и украсьте полосками водорослей нори, жареными семенами кунжута, листьями кориандра, кусочками зеленого чили.