Стандартная яичница на завтрак может иногда надоесть. Именно тогда следует обратиться к международной кухне и попробовать что-то совершенно новое. Ниже – два особых рецепта, которые точно вас удивят.

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В каждой стране есть свой особый рецепт приготовления яиц, и каждый из них удивляет вкусом и колоритом.

Рецепт фритаты из Италии

Время: 1 час

Порций: 4

Питательный завтрак / Фото unsplash

Ингредиенты:

1 столовая ложка масла;

1 нарезанный лук-порей;

1 мелко нарезанный зубчик чеснока;

1 стакан нарезанных кабачков;

10 – 12 яиц;

1/2 стакана несладкого соевого молока;

соль и свежемолотый черный перец;

2 стакана шпината;

полчайной ложки измельченного перца чили;

листья базилика.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разогрейте немного оливкового масла в сковороде. Добавить лук-порей и немного его потушите, затем добавьте чеснок. Обжарьте, периодически помешивая, добавьте натертые кабачки и жарьте еще 3 – 4 минуты. Разбейте яйца в миску, влейте молоко, приправьте солью, перцем и перемешайте. Добавьте шпинат в сковороду и перемешайте. Вылейте яичную смесь в сковороду и смешайте, пока все овощи не будут покрыты. Сверху посыпьте нарезанным перцем и поставьте в духовку на 15 – 20 минут. Подавать с листьями базилика сверху.

Рецепт Кимчи с жареным рисом и корейским яйцом

Порций: 2

Время: 1 час

Особое блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

1 небольшая измельченная луковица,

1/2 стакана нарезанного кимчи;

1 столовая ложка семян кунжута;

2 стакана вареного риса;

1/2 стакана вареного, очищенного эдамаме;

2 – 3 чайные ложки соевого соуса;

2 чайные ложки кунжутного масла;

2 яйца.

Украшение:

водоросли нори, нарезанные тонкими полосками;

листья кориандра.

Приготовление: