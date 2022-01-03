Стандартна яєчня на сніданок інколи може набриднути. Саме тоді варто звернутися до міжнародної кухні та спробувати щось абсолютно нове. Нижче – два особливих рецепти, які точно вас здивують.

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У кожній країні є свій особливий рецепт приготування яєць, і кожен з них дивує смаком та колоритом.

Рецепт фрітати з Італії

Час: 1 година
Порцій: 4

Поживний сніданок / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 1 столова ложка масла;
  • 1 нарізана цибуля-порей;
  • 1 дрібно нарізаний зубчик часнику;
  • 1 склянка нарізаних кабачків;
  • 10 – 12 яєць;
  • 1/2 склянки несолодкого соєвого молока;
  • сіль і свіжомелений чорний перець;
  • 2 склянки шпинату;
  • пів чайної ложки подрібненого перцю чилі;
  • листя базиліку.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Розігрійте трохи оливкової олії в сковороді. Додати цибулю-порей та трішки її потушкуйте, згодом додайте часник.
  3. Обсмажте, періодично помішуючи, додайте натерті кабачки і смажте ще 3 – 4 хвилини.
  4. Розбийте яйця в миску, влийте молоко, приправте сіллю, перцем і перемішайте.
  5. Додайте шпинат в сковороду і перемішайте.
  6. Вилийте яєчну суміш у сковороду і змішайте, поки всі овочі не будуть покриті.
  7. Зверху посипте нарізаним перцем і поставте в духовку на 15 – 20 хвилин.
  8. Подавати з листям базиліка зверху.

Рецепт Кімчі зі смаженим рисом і корейським яйцем

Порцій: 2
Час: 1 година

Особлива страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 1 невелика подрібнена цибулина,
  • 1/2 склянки нарізаного кімчі;
  • 1 столова ложка насіння кунжуту;
  • 2 склянки вареного рису;
  • 1/2 склянки вареного, очищеного едамаме;
  • 2 – 3 чайні ложки соєвого соусу;
  • 2 чайні ложки кунжутного масла;
  • 2 яйця;

Прикраса:

  • водорості норі, нарізані тонкими смужками;
  • листя коріандру.

Приготування:

  1. Обсмажте цибулю на оливковій олії на середньому вогні, через кілька хвилин додайте кімчі та готуйте ще 5 хвилин.
  2. На іншій сковороді, на цей раз сухій, обсмажте кунжут до золотистого кольору. Відкладіть.
  3. Зменште вогонь під сковородою для кімчі і додайте рис, едамаме, соєвий соус, кунжутне масло і все перемішайте.
  4. На сковороді з кунжутом розігріваємо трохи оливкової олії і обсмажуємо яйця. По готовності посоліть і поперчіть.
  5. Розділіть сковороду з рисом і кімчі на дві миски, зверху покладіть смажене яйце і прикрасьте смужками водоростей норі, смаженим насінням кунжуту, листям коріандру, шматочками зеленого чилі.