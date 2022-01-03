Стандартна яєчня на сніданок інколи може набриднути. Саме тоді варто звернутися до міжнародної кухні та спробувати щось абсолютно нове. Нижче – два особливих рецепти, які точно вас здивують.

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У кожній країні є свій особливий рецепт приготування яєць, і кожен з них дивує смаком та колоритом.

Рецепт фрітати з Італії

Час: 1 година

Порцій: 4

Поживний сніданок / Фото unsplash

Інгредієнти:

1 столова ложка масла;

1 нарізана цибуля-порей;

1 дрібно нарізаний зубчик часнику;

1 склянка нарізаних кабачків;

10 – 12 яєць;

1/2 склянки несолодкого соєвого молока;

сіль і свіжомелений чорний перець;

2 склянки шпинату;

пів чайної ложки подрібненого перцю чилі;

листя базиліку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розігрійте трохи оливкової олії в сковороді. Додати цибулю-порей та трішки її потушкуйте, згодом додайте часник. Обсмажте, періодично помішуючи, додайте натерті кабачки і смажте ще 3 – 4 хвилини. Розбийте яйця в миску, влийте молоко, приправте сіллю, перцем і перемішайте. Додайте шпинат в сковороду і перемішайте. Вилийте яєчну суміш у сковороду і змішайте, поки всі овочі не будуть покриті. Зверху посипте нарізаним перцем і поставте в духовку на 15 – 20 хвилин. Подавати з листям базиліка зверху.

Рецепт Кімчі зі смаженим рисом і корейським яйцем

Порцій: 2

Час: 1 година

Особлива страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

1 невелика подрібнена цибулина,

1/2 склянки нарізаного кімчі;

1 столова ложка насіння кунжуту;

2 склянки вареного рису;

1/2 склянки вареного, очищеного едамаме;

2 – 3 чайні ложки соєвого соусу;

2 чайні ложки кунжутного масла;

2 яйця;

Прикраса:

водорості норі, нарізані тонкими смужками;

листя коріандру.

Приготування: