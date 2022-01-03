Стандартна яєчня на сніданок інколи може набриднути. Саме тоді варто звернутися до міжнародної кухні та спробувати щось абсолютно нове. Нижче – два особливих рецепти, які точно вас здивують.
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У кожній країні є свій особливий рецепт приготування яєць, і кожен з них дивує смаком та колоритом.
Рецепт фрітати з Італії
Час: 1 година
Порцій: 4
Поживний сніданок / Фото unsplash
Інгредієнти:
- 1 столова ложка масла;
- 1 нарізана цибуля-порей;
- 1 дрібно нарізаний зубчик часнику;
- 1 склянка нарізаних кабачків;
- 10 – 12 яєць;
- 1/2 склянки несолодкого соєвого молока;
- сіль і свіжомелений чорний перець;
- 2 склянки шпинату;
- пів чайної ложки подрібненого перцю чилі;
- листя базиліку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Розігрійте трохи оливкової олії в сковороді. Додати цибулю-порей та трішки її потушкуйте, згодом додайте часник.
- Обсмажте, періодично помішуючи, додайте натерті кабачки і смажте ще 3 – 4 хвилини.
- Розбийте яйця в миску, влийте молоко, приправте сіллю, перцем і перемішайте.
- Додайте шпинат в сковороду і перемішайте.
- Вилийте яєчну суміш у сковороду і змішайте, поки всі овочі не будуть покриті.
- Зверху посипте нарізаним перцем і поставте в духовку на 15 – 20 хвилин.
- Подавати з листям базиліка зверху.
Рецепт Кімчі зі смаженим рисом і корейським яйцем
Порцій: 2
Час: 1 година
Особлива страва / Фото unsplash
Інгредієнти:
- 1 невелика подрібнена цибулина,
- 1/2 склянки нарізаного кімчі;
- 1 столова ложка насіння кунжуту;
- 2 склянки вареного рису;
- 1/2 склянки вареного, очищеного едамаме;
- 2 – 3 чайні ложки соєвого соусу;
- 2 чайні ложки кунжутного масла;
- 2 яйця;
Прикраса:
- водорості норі, нарізані тонкими смужками;
- листя коріандру.
Приготування:
- Обсмажте цибулю на оливковій олії на середньому вогні, через кілька хвилин додайте кімчі та готуйте ще 5 хвилин.
- На іншій сковороді, на цей раз сухій, обсмажте кунжут до золотистого кольору. Відкладіть.
- Зменште вогонь під сковородою для кімчі і додайте рис, едамаме, соєвий соус, кунжутне масло і все перемішайте.
- На сковороді з кунжутом розігріваємо трохи оливкової олії і обсмажуємо яйця. По готовності посоліть і поперчіть.
- Розділіть сковороду з рисом і кімчі на дві миски, зверху покладіть смажене яйце і прикрасьте смужками водоростей норі, смаженим насінням кунжуту, листям коріандру, шматочками зеленого чилі.