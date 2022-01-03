Разнообразим будни: два рецепта яиц из разных уголков мира
Источник:womenshealth
Яйцо является источником полезного белка, легко усваивающегося в организме. Именно богатый белком завтрак может быть эффективным методом контроля над аппетитом и прекрасным способом борьбы с перееданием в течение дня.
Стандартная яичница на завтрак может иногда надоесть. Именно тогда следует обратиться к международной кухне и попробовать что-то совершенно новое. Ниже – два особых рецепта, которые точно вас удивят.
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В каждой стране есть свой особый рецепт приготовления яиц, и каждый из них удивляет вкусом и колоритом.
Рецепт фритаты из Италии
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка масла;
- 1 нарезанный лук-порей;
- 1 мелко нарезанный зубчик чеснока;
- 1 стакан нарезанных кабачков;
- 10 – 12 яиц;
- 1/2 стакана несладкого соевого молока;
- соль и свежемолотый черный перец;
- 2 стакана шпината;
- полчайной ложки измельченного перца чили;
- листья базилика.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Разогрейте немного оливкового масла в сковороде. Добавить лук-порей и немного его потушите, затем добавьте чеснок.
- Обжарьте, периодически помешивая, добавьте натертые кабачки и жарьте еще 3 – 4 минуты.
- Разбейте яйца в миску, влейте молоко, приправьте солью, перцем и перемешайте.
- Добавьте шпинат в сковороду и перемешайте.
- Вылейте яичную смесь в сковороду и смешайте, пока все овощи не будут покрыты.
- Сверху посыпьте нарезанным перцем и поставьте в духовку на 15 – 20 минут.
- Подавать с листьями базилика сверху.
Рецепт Кимчи с жареным рисом и корейским яйцом
Порций: 2
Время: 1 час
Ингредиенты:
- 1 небольшая измельченная луковица,
- 1/2 стакана нарезанного кимчи;
- 1 столовая ложка семян кунжута;
- 2 стакана вареного риса;
- 1/2 стакана вареного, очищенного эдамаме;
- 2 – 3 чайные ложки соевого соуса;
- 2 чайные ложки кунжутного масла;
- 2 яйца.
Украшение:
- водоросли нори, нарезанные тонкими полосками;
- листья кориандра.
Приготовление:
- Обжарьте лук на оливковом масле на среднем огне, через несколько минут добавьте кимчи и готовьте еще 5 минут.
- На другой сковороде, на этот раз сухой, обжарьте кунжут до золотистого цвета. Отложите.
- Убавьте огонь под сковородой для кимчи и добавьте рис, эдамаме, соевый соус, кунжутное масло и все перемешайте.
- На сковороде с кунжутом разогреваем немного оливкового масла и обжариваем яйца. По готовности посолите и поперчите.
- Разделите сковороду с рисом и кимчи на две миски, сверху положите жареное яйцо и украсьте полосками водорослей нори, жареными семенами кунжута, листьями кориандра, кусочками зеленого чили.