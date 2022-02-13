В кастрюле доведите рис до кипения в соответствии с инструкцией на упаковке.

В кастрюле доведите рис до кипения в соответствии с инструкцией на упаковке.

В кастрюле доведите рис до кипения в соответствии с инструкцией на упаковке.

В кастрюлю с большим дном налейте чуть-чуть воды или сливочного масла и прогрейте на медленном огне.

В кастрюлю с большим дном налейте чуть-чуть воды или сливочного масла и прогрейте на медленном огне.

В кастрюлю с большим дном налейте чуть-чуть воды или сливочного масла и прогрейте на медленном огне.