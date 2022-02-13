Для приготування такого сніданку вам не знадобиться ніяких особливих інгредієнтів чи навичок. Потрібні лише прості компоненти, які точно є у кожному холодильнику.
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Рецепт солодкого рису з яблуками
Час: 1 година
Порцій: 2
Апетитний сніданок / Фото interia
Інгредієнти:
- 200 грам рису;
- 3 яблука;
- 1 столова ложка вершкового масла;
- вершки або натуральний йогурт;
- щіпка кориці;
- цукор або мед до смаку.
Приготування:
- У каструлі доведіть рис до кипіння відповідно до інструкції на упаковці.
- Очистіть яблука від шкірки, розріжте навпіл, видаліть гнізда і наріжте невеликими шматочками.
- У каструлю з великим дном налийте трохи води або вершкового масла і прогрійте на повільному вогні.
- Якщо яблука не виділяють багато соку, просто додайте трохи води і варіть кілька хвилин, поки все не стане м'яким.
- Коли страва охолоне, можна підсолодити фруктовий мус цукром або медом (у невеликій кількості).
- Злийте рис, розкладіть порції на тарілках або мисках, додайте яблука, прикрасьте вершками або йогуртом і посипте дрібкою кориці.