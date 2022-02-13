Для приготування такого сніданку вам не знадобиться ніяких особливих інгредієнтів чи навичок. Потрібні лише прості компоненти, які точно є у кожному холодильнику.

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Рецепт солодкого рису з яблуками

Час: 1 година

Порцій: 2

Апетитний сніданок / Фото interia

Інгредієнти:

200 грам рису;

3 яблука;

1 столова ложка вершкового масла;

вершки або натуральний йогурт;

щіпка кориці;

цукор або мед до смаку.

Приготування: