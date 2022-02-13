Разнообразим завтрак: как вкусно приготовить сладкий рис
13 февраля 2022 , 13:40Читати новину українською
Рис на завтрак принесет заряд энергии и бодрости на весь день. Сладкий рис с тушеными яблоками станет отличным дополнением привычного рациона.
Для приготовления такого завтрака вам не понадобится никаких специальных ингредиентов или навыков. Нужны только простые компоненты, которые есть в каждом холодильнике.
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Рецепт сладкого риса с яблоками
Время: 1 час
Порций: 2
Ингредиенты:
- 200 грамм риса;
- 3 яблока;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- сливки или натуральный йогурт;
- щепотка корицы;
- сахар или мед по вкусу.
Приготовление:
- В кастрюле доведите рис до кипения в соответствии с инструкцией на упаковке.
- Очистите яблоки от кожуры, разрежьте пополам, удалите гнезда и нарежьте небольшими кусочками.
- В кастрюлю с большим дном налейте чуть-чуть воды или сливочного масла и прогрейте на медленном огне.
- Если яблоки не выделяют много сока, просто добавьте чуть-чуть воды и варите несколько минут, пока все не станет мягким.
- Когда блюдо остынет, можно подсластить фруктовый мусс сахаром или медом (в небольшом количестве).
- Слейте рис, разложите порции на тарелках или мисках, добавьте яблоки, украсьте сливками или йогуртом и посыпьте щепоткой корицы.