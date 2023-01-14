Если у вас остался стейк, вы сможете разогреть его без потери вкуса, сочности и вкусовых качеств. Для того чтобы достичь такого результата, нужно знать несколько простых секретов.

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Как разогревать стейк без потери вкуса и сочности

Первое, на что следует обращать внимание – кусок какого размера у вас остался. Если остатков стейка не слишком много, разогревать их нет смысла, ведь этот процесс довольно длительный. Лучше сделать из этого мяса сэндвичи.

Разогревать стейк нужно правильно / Фото Pexels

Разогревать стейк можно в духовке при низкой температуре. В противном случае он повторно приготовится и возникнет опасность пересушить мясо, а этого следует избегать. Сочность – один из главных параметров стейка, независимо от того, потребляете ли вы его свежим или разогретым.

Перед разогревом в духовке стейку нужно дать постоять при комнатной температуре 20 – 30 минут. Когда вы вытащите мясо из духовки, можно обжарить его на сковороде в течение минуты с двух сторон.

Если вы не имеете много свободного времени и хотите воспользоваться микроволновкой, нужно выставить низкую мощность и проверять мясо каждые 15 – 20 секунд.