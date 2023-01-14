Якщо у вас залишився стейк, ви зможете його розігріти без втрати смаку, соковитості та смакових якостей. Для того, щоб досягнути такого результату, потрібно знати кілька простих секретів.

Актуально До м'яса кращого не знайдеш: рецепт американської гірчиці

Як розігрівати стейк без втрати смаку та соковитості

Перше, на що варто звертати увагу – шматок якого розміру у вас залишився. Якщо залишків стейка не надто багато, то розігрівати їх немає сенсу, адже цей процес доволі тривалий. Краще зробити з цього м'яса сендвічі.

Розігрівати стейк потрібно правильно / Фото Pexels

Розігрівати стейк можна у духовці за низької температури. Інакше він повторно приготується і виникне небезпека пересушити м'ясо, а цього варто уникати. Соковитість – один із головних параметрів стейка, незалежно від того, споживаєте ви його свіжим чи розігрітим.

Перед розігріванням у духовці стейку потрібно дати постояти при кімнатній температурі 20 – 30 хвилин. Коли ви витягнете м'ясо з духовки, можна обжарити його на пательні впродовж хвилини з двох боків.

Якщо ви не маєте багато вільного часу та хочете скористатися мікрохвильовкою, то потрібно виставити низьку потужність та перевіряти м'ясо кожні 15 – 20 секунд.