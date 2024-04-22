Часто можно встретить мнение, что картофельное пюре лучше не готовить с запасом. Мол, уже на следующий день его вкус будет совсем не тот, и подавать такое блюдо к столу плохая идея. Вкусно 24 рассказывает, как разогревать гарнир так, чтобы он выглядел как свежий.

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Первое, что стоит помнить – микроволновая печь загубит блюдо окончательно. Для получения идеального результата лучше воспользоваться другим, но не менее простым алгоритмом.

Перед разогревом картофельное пюре надо хорошо помять вилкой, чтобы вернуть воздушную текстуру. Но перед этим надо вынуть гарнир из холодильника, чтобы он приобрел комнатную температуру.

Разогревать пюре надо правильно / Фото Pixabay

Далее – сковородка. Разогреваем ее, вливаем молоко или сливки, и только после этого добавляем картофель. В процессе также можно добавить сливочное масло.

Также следует быть осторожным, чтобы не пережарить картофель. Как только пюре впитает молоко, то сразу снимаем его с огня и подаем к столу.

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