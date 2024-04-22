Часто можна натрапити на думку, що картопляне пюре краще не готувати із запасом. Мовляв, вже на наступний день його смак буде зовсім не той, і подавати таку страву до столу погана ідея. Смачно 24 розповідає, як розігрівати гарнір так, аби він виглядав як свіжий.

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Перше, що варто пам'ятати – мікрохвильова піч загубить страву остаточно. Для отримання ідеального результату краще скористатися іншим, але не менш простим алгоритмом.

Перед розігріванням картопляне пюре треба добре пом'яти виделкою, щоб повернути повітряну текстуру. Але перед цим треба вийняти гарнір з холодильника, щоб він набув кімнатної температури.

Розігрівати пюре треба правильно / Фото Pixabay

Далі – сковорідка. Розігріваємо її, вливаємо молоко або вершки, і лише після того додаємо картоплю. У процесі також можна додати вершкове масло.

Також слід бути обережним, аби не пересмажити картоплю. Як тільки пюре вбере молоко, то одразу знімаємо його з вогню та подаємо до столу.

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