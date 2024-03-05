Нежность и аромат: готовим медовые ребра – этот трюк изменит вкус блюда
5 марта 2024, 01:02Читати новину українською
Источник:Beszamel
Сочные ребрышки, запеченные в меду с горчицей, такие вкусные, что пальчики оближешь. Их приготовление очень простое, а весь секрет – в мариновании.
Свиные ребрышки известны своим особым вкусом. Мясо получается сочным и нежным. Это отличный вариант для застолья с друзьями. У вас точно попросят рецепт!
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Рецепт свиных ребер в медовом соусе
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 килограмма свиных ребер;
– 4 столовые ложки горчицы;
– 4 столовые ложки меда;
– 4 столовые ложки соевого соуса.
Приготовление:
- Смешайте горчицу с медом и соевым соусом.
- Ребра нарежьте на кусочки.
- Залейте медово-горчичным маринадом и поставьте в холодильник на 6 – 8 часов.
- Замаринованные ребра поместите в разогретую до 180°C духовку и выпекайте примерно 1 час.
Как выбрать свиные ребра
Лучший вариант – свиные ребра с ровной толщиной мяса и с небольшим количеством жира для запекания.Необычное блюдо: как приготовить оладьи из хека.