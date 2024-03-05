Нежность и аромат: готовим медовые ребра – этот трюк изменит вкус блюда

5 марта 2024, 01:02
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Источник:

Beszamel

Сочные ребрышки, запеченные в меду с горчицей, такие вкусные, что пальчики оближешь. Их приготовление очень простое, а весь секрет – в мариновании.

Свиные ребрышки известны своим особым вкусом. Мясо получается сочным и нежным. Это отличный вариант для застолья с друзьями. У вас точно попросят рецепт!

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Рецепт свиных ребер в медовом соусе

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Очень вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 килограмма свиных ребер;
– 4 столовые ложки горчицы;
– 4 столовые ложки меда;
– 4 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление:

  1. Смешайте горчицу с медом и соевым соусом.
  2. Ребра нарежьте на кусочки.
  3. Залейте медово-горчичным маринадом и поставьте в холодильник на 6 – 8 часов.
  4. Замаринованные ребра поместите в разогретую до 180°C духовку и выпекайте примерно 1 час.

Как выбрать свиные ребра

Лучший вариант – свиные ребра с ровной толщиной мяса и с небольшим количеством жира для запекания.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська