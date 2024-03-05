Свиные ребрышки известны своим особым вкусом. Мясо получается сочным и нежным. Это отличный вариант для застолья с друзьями. У вас точно попросят рецепт!
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Рецепт свиных ребер в медовом соусе
- Время: 1 час
- Порций: 4
Очень вкусно / Фото unsplash
Приготовление:
- Смешайте горчицу с медом и соевым соусом.
- Ребра нарежьте на кусочки.
- Залейте медово-горчичным маринадом и поставьте в холодильник на 6 – 8 часов.
- Замаринованные ребра поместите в разогретую до 180°C духовку и выпекайте примерно 1 час.
Как выбрать свиные ребра
Лучший вариант – свиные ребра с ровной толщиной мяса и с небольшим количеством жира для запекания.