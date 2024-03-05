Свинячі реберця відомі своїм особливим смаком. М'ясо виходить соковитим та ніжним. Це чудовий варіант для застілля з друзями. У вас точно попросять рецепт!

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Рецепт свинячих ребер у медовому соусі

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Дуже смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 кілограми свинячих ребер;

– 4 столові ложки гірчиці;

– 4 столові ложки меду;

– 4 столові ложки соєвого соусу.

Приготування:

Змішайте гірчицю з медом і соєвим соусом. Ребра наріжте на шматочки. Залийте медово-гірчичним маринадом і поставте в холодильник на 6 – 8 годин. Замариновані ребра помістіть в розігріту до 180°C духовку і випікайте приблизно 1 годину.

Як обрати свинні ребра

Найкращий варіант – свинячі ребра з рівною товщиною м'яса та з невеликою кількістю жиру для запікання.

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