Аджика по-украински, покорившая мир

12 сентября 2023, 10:10
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Источник:

Евгений Клопотенко

Обожаете разнообразные зимние закуски из овощей? Попытайтесь приготовить невероятную аджику по-украински из кабачков, помидоров, перцев к столу.

Аджика – острая закуска из разнообразных овощей, которую часто готовят на зиму. Ее можно добавлять в блюда, намазывать на обычный хлеб или подавать в мясо.

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Среди множества разнообразных рецептов мы выбрали тот, который понравится каждому. По рецепту украинского шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко зимняя консервация выйдет на 100%.

Рецепт аджики по-украински

  • Время: 1 час
  • Порции: 8
Ингредиенты на 8 полулитровых банок:
– 2 килограмма кабачков;
– 1 килограмм томатов;
– 500 граммов сладкого перца;
– 500 граммов моркови;
– 10 зубчиков чеснока;
– 200 граммов подсолнечного масла;
– 1 чайная ложка перца чили;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 3 ложки сахара;
– 2 ложки соли;
– 2 лавровых листа;
– 1 ложки столового уксуса 9%.

Приготовление:

  • Тщательно промываем овощи, чистим по необходимости и удаляем плодоножки. Все овощи нарезаем случайными кусками, которые помещаются в мясорубку.


Приготовление аджики / Фото Клопотенко

  • Перевираем все через мясорубку в одну большую миску или сразу в большую кастрюлю, в которой будете варить аджику.
  • Овощную смесь отправляем вариться на средний огонь, вливаем в нее подсолнечное масло. Добавляем сахар и соли. Варим 40 минут после закипания, периодически помешивая. Крышкой не накрываем.


Приготовление аджики / Фото Клопотенко

  • За 10 минут до окончания приготовления выжимаем в кастрюлю 10 зубчиков чеснока, добавляем черный молотый перец и чили и лавровые листья. Перемешиваем и продолжаем готовить.
  • Тем временем стерилизуем банки и крышки.


Приготовление аджики / Фото Клопотенко

  • Вливаем уксуса, перемешиваем, снимаем с огня и сразу разливаем аджику по банкам.
  • Закрывайте плотно крышками twist-off или обычными металлическими. Оставьте банки с аджикой остывать при комнатной температуре, а затем храните до года в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак