Аджика – острая закуска из разнообразных овощей, которую часто готовят на зиму. Ее можно добавлять в блюда, намазывать на обычный хлеб или подавать в мясо.
Читайте также Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу
Среди множества разнообразных рецептов мы выбрали тот, который понравится каждому. По рецепту украинского шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко зимняя консервация выйдет на 100%.
Рецепт аджики по-украински
- Время: 1 час
- Порции: 8
Приготовление:
- Тщательно промываем овощи, чистим по необходимости и удаляем плодоножки. Все овощи нарезаем случайными кусками, которые помещаются в мясорубку.
Приготовление аджики / Фото Клопотенко
- Перевираем все через мясорубку в одну большую миску или сразу в большую кастрюлю, в которой будете варить аджику.
- Овощную смесь отправляем вариться на средний огонь, вливаем в нее подсолнечное масло. Добавляем сахар и соли. Варим 40 минут после закипания, периодически помешивая. Крышкой не накрываем.
Приготовление аджики / Фото Клопотенко
- За 10 минут до окончания приготовления выжимаем в кастрюлю 10 зубчиков чеснока, добавляем черный молотый перец и чили и лавровые листья. Перемешиваем и продолжаем готовить.
- Тем временем стерилизуем банки и крышки.
Приготовление аджики / Фото Клопотенко
- Вливаем уксуса, перемешиваем, снимаем с огня и сразу разливаем аджику по банкам.
- Закрывайте плотно крышками twist-off или обычными металлическими. Оставьте банки с аджикой остывать при комнатной температуре, а затем храните до года в прохладном месте.
Приятного аппетита!