Аджика – острая закуска из разнообразных овощей, которую часто готовят на зиму. Ее можно добавлять в блюда, намазывать на обычный хлеб или подавать в мясо.

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Среди множества разнообразных рецептов мы выбрали тот, который понравится каждому. По рецепту украинского шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко зимняя консервация выйдет на 100%.

Рецепт аджики по-украински

Время: 1 час

1 час Порции: 8

Ингредиенты на 8 полулитровых банок:

– 2 килограмма кабачков;

– 1 килограмм томатов;

– 500 граммов сладкого перца;

– 500 граммов моркови;

– 10 зубчиков чеснока;

– 200 граммов подсолнечного масла;

– 1 чайная ложка перца чили;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 3 ложки сахара;

– 2 ложки соли;

– 2 лавровых листа;

– 1 ложки столового уксуса 9%.

Приготовление:

Тщательно промываем овощи, чистим по необходимости и удаляем плодоножки. Все овощи нарезаем случайными кусками, которые помещаются в мясорубку.



Приготовление аджики / Фото Клопотенко

Перевираем все через мясорубку в одну большую миску или сразу в большую кастрюлю, в которой будете варить аджику.

Овощную смесь отправляем вариться на средний огонь, вливаем в нее подсолнечное масло. Добавляем сахар и соли. Варим 40 минут после закипания, периодически помешивая. Крышкой не накрываем.



Приготовление аджики / Фото Клопотенко

За 10 минут до окончания приготовления выжимаем в кастрюлю 10 зубчиков чеснока, добавляем черный молотый перец и чили и лавровые листья. Перемешиваем и продолжаем готовить.

Тем временем стерилизуем банки и крышки.



Приготовление аджики / Фото Клопотенко

Вливаем уксуса, перемешиваем, снимаем с огня и сразу разливаем аджику по банкам.

Закрывайте плотно крышками twist-off или обычными металлическими. Оставьте банки с аджикой остывать при комнатной температуре, а затем храните до года в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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