Аджика – кашоподібна гостра закуска з різноманітних овочів, яку часто готують на зиму. Її можна додавати у страви, намазувати на звичайний хліб чи подавати до м'яса.

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Серед безлічі різноманітних рецептів ми обрали той, який точно сподобається кожному. За рецептом українського шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка зимова консервація вийде на 100%.

Рецепт аджики по-українськи

  • Час: 1 година
  • Порції: 8

Приготування:

  • Ретельно промиваємо овочі, чистимо за необхідністю та видаляємо плодоніжки. Всі овочі нарізаємо довільними шматками, які поміщаються в м’ясорубку.


Приготування аджики / Фото Клопотенка

  • Перекручуємо все через м’ясорубку в одну велику миску або відразу в велику каструлю, в якій будете варити аджику.
  • Овочеву суміш відправляємо варитись її на середній вогонь, вливаємо до неї соняшникової олії. Додаємо цукру та солі. Варимо 40 хвилин після закипання, періодично помішуючи. Кришкою не накриваємо.


Приготування аджики / Фото Клопотенка

  • За 10 хвилин до закінчення приготування вичавлюємо в каструлю 10 зубчиків часнику, додаємо чорного меленого перцю та чилі і лаврові листи. Перемішуємо та продовжуємо готувати.
  • Тим часом стерилізуємо банки та кришки.


Приготування аджики / Фото Клопотенка

  • Вливаємо оцту, перемішуємо, знімаємо з вогню та одразу розливаємо аджику по банках.
  • Закривайте щільно кришками twist-off або звичайними металевими. Залиште банки з аджикою остигати за кімнатної температури, а потім зберігайте до року в прохолодному місці.

Смачного!