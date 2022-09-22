Ароматный, согревающий и вкуснейший алкогольный напиток из красного вина – глинтвейн станет настоящей находкой для холодного осеннего или зимнего вечера.

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Если вы не употребляете алкоголь или хотите сделать глинтвейн для детей – замените вино на виноградный сок. Такой напиток тоже вкусен, ароматен и согревает.

Рецепт глинтвейна

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 литр красного полусладкого вина;

– 1 апельсин;

– половина лимона;

– 1 яблоко;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 палочка корицы;

– половина чайной ложки молотой корицы;

– 7 бутонов гвоздики;

– 1 бадьян;

– мускатный орех на кончике ножа;

– 1/3 чайной ложки имбиря;

– 5 штук кардамона.

Приготовление:

В кастрюле с толстым дном растопите мед и сахар, добавьте кожуру апельсина и нарезанные произвольными кусками яблоки. Выжмите сок из цитрусовых и добавьте все перечисленные специи.

Доведите все до спаривания, как только масса закипит – влейте вино.

Прогрейте глинтвейн на среднем огне, но не доводите до кипения. Как только напиток начнет закипать, выключайте огонь и снимите его с плиты.

Дайте глинтвейну немного настояться и подавайте к столу горячим.

Приятного тебе аппетита!