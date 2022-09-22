Ароматный, согревающий и вкуснейший алкогольный напиток из красного вина – глинтвейн станет настоящей находкой для холодного осеннего или зимнего вечера.

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Если вы не употребляете алкоголь или хотите сделать глинтвейн для детей – замените вино на виноградный сок. Такой напиток тоже вкусен, ароматен и согревает.

Рецепт глинтвейна

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • В кастрюле с толстым дном растопите мед и сахар, добавьте кожуру апельсина и нарезанные произвольными кусками яблоки. Выжмите сок из цитрусовых и добавьте все перечисленные специи.
  • Доведите все до спаривания, как только масса закипит – влейте вино.
  • Прогрейте глинтвейн на среднем огне, но не доводите до кипения. Как только напиток начнет закипать, выключайте огонь и снимите его с плиты.
  • Дайте глинтвейну немного настояться и подавайте к столу горячим.

Приятного тебе аппетита!