Ароматный, согревающий и вкуснейший алкогольный напиток из красного вина – глинтвейн станет настоящей находкой для холодного осеннего или зимнего вечера.
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Если вы не употребляете алкоголь или хотите сделать глинтвейн для детей – замените вино на виноградный сок. Такой напиток тоже вкусен, ароматен и согревает.
Рецепт глинтвейна
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- В кастрюле с толстым дном растопите мед и сахар, добавьте кожуру апельсина и нарезанные произвольными кусками яблоки. Выжмите сок из цитрусовых и добавьте все перечисленные специи.
- Доведите все до спаривания, как только масса закипит – влейте вино.
- Прогрейте глинтвейн на среднем огне, но не доводите до кипения. Как только напиток начнет закипать, выключайте огонь и снимите его с плиты.
- Дайте глинтвейну немного настояться и подавайте к столу горячим.
Приятного тебе аппетита!