Ароматний, зігріваючий і дуже смачний алкогольний напій з червоного вина – глінтвейн стане справжньою знахідкою для холодного осіннього чи зимового вечора.

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Якщо ви не вживаєте алкоголю, або хочете зробити глінтвейн для дітей – замініть вино на виноградний сік. Такий напій теж смачний, ароматний і зігріваючий.

Рецепт глінтвейну

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 літр червоного напівсолодкого вина;

– 1 апельсин;

– половина лимона;

– 1 яблуко;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка меду;

– 1 паличка кориці;

– половина чайної ложки меленої кориці;

– 7 бутонів гвоздики;

– 1 бадьян;

– мускатний горіх на кінчику ножа;

– 1/3 чайної ложки імбиру;

– 5 штук кардамону.

Приготування:

У каструлі з товстим дном розтопіть мед та цукор, додайте шкірку апельсина та нарізані довільними шматками яблука. Вичавіть сік з цитрусових та додайте всі перелічені спеції.

Доведіть все до парування, як тільки маса закипить – влийте вино.

Прогрійте глінтвейн на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Як тільки напій почне закипати – вимикайте вогонь та зніміть його з плити.

Дайте глінтвейну трішки настоятися та подавайте до столу гарячим.

Смачного!