Ароматний, зігріваючий і дуже смачний алкогольний напій з червоного вина – глінтвейн стане справжньою знахідкою для холодного осіннього чи зимового вечора.
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Якщо ви не вживаєте алкоголю, або хочете зробити глінтвейн для дітей – замініть вино на виноградний сік. Такий напій теж смачний, ароматний і зігріваючий.
Рецепт глінтвейну
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- У каструлі з товстим дном розтопіть мед та цукор, додайте шкірку апельсина та нарізані довільними шматками яблука. Вичавіть сік з цитрусових та додайте всі перелічені спеції.
- Доведіть все до парування, як тільки маса закипить – влийте вино.
- Прогрійте глінтвейн на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Як тільки напій почне закипати – вимикайте вогонь та зніміть його з плити.
- Дайте глінтвейну трішки настоятися та подавайте до столу гарячим.
Смачного!