Для уютного осеннего вечера: рецепт глинтвейна из красного вина
22 сентября 2022 , 13:33Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Вечера становятся все холоднее, пасмурнее и чтобы добавить в них нотку уюта и тепла, предлагает приготовить ароматный и горячий глинтвейн.
Ароматный, согревающий и вкуснейший алкогольный напиток из красного вина – глинтвейн станет настоящей находкой для холодного осеннего или зимнего вечера.
Проводим тепло: что взять с собой на барбекю
Если вы не употребляете алкоголь или хотите сделать глинтвейн для детей – замените вино на виноградный сок. Такой напиток тоже вкусен, ароматен и согревает.
Рецепт глинтвейна
- Время: 15 минут
- Порции: 4
– 1 литр красного полусладкого вина;
– 1 апельсин;
– половина лимона;
– 1 яблоко;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 палочка корицы;
– половина чайной ложки молотой корицы;
– 7 бутонов гвоздики;
– 1 бадьян;
– мускатный орех на кончике ножа;
– 1/3 чайной ложки имбиря;
– 5 штук кардамона.
Приготовление:
- В кастрюле с толстым дном растопите мед и сахар, добавьте кожуру апельсина и нарезанные произвольными кусками яблоки. Выжмите сок из цитрусовых и добавьте все перечисленные специи.
- Доведите все до спаривания, как только масса закипит – влейте вино.
- Прогрейте глинтвейн на среднем огне, но не доводите до кипения. Как только напиток начнет закипать, выключайте огонь и снимите его с плиты.
- Дайте глинтвейну немного настояться и подавайте к столу горячим.
Приятного тебе аппетита!