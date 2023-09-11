30 минут и можно есть: как приготовить баклажанную икру

В сезон баклажанов мы предлагаем вам не только производить заготовки на зиму, но и наслаждаться вкусом овощей здесь и сейчас. Почему бы не приготовить на закуску баклажанную икру? У нас есть отличный рецепт.

Баклажанная икра – отличная закуска к столу. Ее можно подавать отдельно или к основным блюдам. Намажьте ее на хлеб и получите вкусные бутерброды в считанные минуты.

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Рецепт баклажанной икры

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 1 баклажан;– 2 сладких перца;– 3 зубчика чеснока;– 1 небольшой помидор;– 5 граммов масла;– 5 граммов сливочного масла;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень для запекания покрываем пергаментом, сбрызгиваем маслом и выкладываем баклажаны, перцы и помидор. Чистим зубчики чеснока и тоже выкладываем в овощи.

Запекаем все вместе в течение 15 – 20 минут.

Достаем овощи из духовки и даем им остыть. Снимаем шкурку с овощей, с перца удаляем семена.

Перебиваем овощи в чаше блендера, чтобы они соединились. Добавляем сливочное масло, соль и перец по вкусу. Если любите более жирную икру, добавьте больше масла. Еще раз перебейте икру, теперь уже в однородную текстуру.

Приятного аппетита!

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