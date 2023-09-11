Баклажанная икра – отличная закуска к столу. Ее можно подавать отдельно или к основным блюдам. Намажьте ее на хлеб и получите вкусные бутерброды в считанные минуты.
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Рецепт баклажанной икры
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень для запекания покрываем пергаментом, сбрызгиваем маслом и выкладываем баклажаны, перцы и помидор. Чистим зубчики чеснока и тоже выкладываем в овощи.
- Запекаем все вместе в течение 15 – 20 минут.
- Достаем овощи из духовки и даем им остыть. Снимаем шкурку с овощей, с перца удаляем семена.
- Перебиваем овощи в чаше блендера, чтобы они соединились. Добавляем сливочное масло, соль и перец по вкусу. Если любите более жирную икру, добавьте больше масла. Еще раз перебейте икру, теперь уже в однородную текстуру.
Приятного аппетита!