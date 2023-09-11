Баклажанна ікра – відмінна закуска до столу. Її можна подавати окремо, або до основних страв. Намажте її на хліб та отримаєте смачні бутерброди за лічені хвилини.

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Рецепт баклажанної ікри

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 баклажан;

– 2 солодких перці;

– 3 зубчики часнику;

– 1 невеликий помідор;

– 5 грамів олії;

– 5 грамів вершкового масла;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Деко для запікання вкриваємо пергаментом, скроплюємо олією та викладаємо баклажани, перці і помідор. Чистимо зубчики часнику та теж викладаємо до овочів.

Запікаємо все разом протягом 15 – 20 хвилин.

Дістаємо овочі з духовки і даємо їм охолонути. Знімаємо шкірку з овочів, з перцю видаляємо насіння.

Перебиваємо овочі в чаші блендера, щоб вони поєдналися. Додаємо вершкове масло, сіль і перець до смаку. Якщо любите жирнішу ікру, додайте більше масла. Ще раз перебийте ікру, тепер уже до однорідної текстури.

Смачного!

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