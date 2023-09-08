Красноголовая капуста очень красивая, сочная и витаминная. Ее можно просто порезать в свежий салат, или тушить и добавлять в качестве начинки в блюда. Популярным блюдом также тушеная капуста с мясом – пальчики оближете.
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Мы предлагаем попробовать приготовить тушеную краснокочанную капусту с изюмом или вяленой клюквой на обед или ужин. По желанию это блюдо можно использовать как начинку к вареникам.
Рецепт тушеной капусты с изюмом
- Время: 30 минут
Приготовление:
- Тонко рубим капусту острым ножом или на специальной терке. Нарезаем кубиками очищенный репчатый лук.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем капусту и перемешиваем.
- Добавляем соль, ароматный перец и уксус. Накрываем сковороду крышкой и тушим на медленном огне. Тушим до нужной мягкости.
- В конце добавляем изюм или вяленую клюкву. За несколько минут до окончания приготовления посыпаем молотым кориандром.
- Выключаем огонь и оставляем тушеную капусту настояться под крышкой еще 10 минут.
Приятного аппетита!