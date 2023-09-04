Запеченный баклажан по сицилийски – блюдо, не требующее особых навыков

Давно искали простой и доступный рецепт запеченных баклажанов, но никак не удавалось найти тот же? У нас есть такое и блюдо с ним получается просто нереально вкусным.

Из баклажанов можно приготовить множество разнообразных блюд: от рулетов до рагу. Но как найти такой рецепт, который был бы новым и оригинальным, но не трудным и доступным? У нас есть вариант запеченных баклажанов половинками по сицилийски.

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Попытайтесь и вам точно понравится. Подавайте их к мясу или рыбе или как отдельное блюдо к столу.

Рецепт запеченных баклажанов по сицилийски

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

– 2 баклажана;– 2 помидора;– 1 моцарелла;– оливки;– соль;– зубчик чеснока;– черный молотый перец;– сухие итальянские травы;– оливковое масло.

Приготовление:

Вымытые баклажаны разрезаем пополам, надрезаем решеткой и добавляем соли и перца. Полим маслом и отправляем запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут.

Для соуса обжариваем измельченный чеснок и помидоры на оливковом масле.

Вынимаем запеченные баклажаны из духовки. Разминаем серединку вилкой и выкладываем соус. Добавляем кусочки сыра и посыпаем оливками.

Запекаем в духовке еще 10 минут. Готовое блюдо посыпаем свежими листиками зелени.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовитьна закуску или до обеда.