Запеченный баклажан по сицилийски – блюдо, не требующее особых навыков
4 сентября 2023, 10:50Читати новину українською
Источник:Марина Чепурная
Давно искали простой и доступный рецепт запеченных баклажанов, но никак не удавалось найти тот же? У нас есть такое и блюдо с ним получается просто нереально вкусным.
Из баклажанов можно приготовить множество разнообразных блюд: от рулетов до рагу. Но как найти такой рецепт, который был бы новым и оригинальным, но не трудным и доступным? У нас есть вариант запеченных баклажанов половинками по сицилийски.
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Попытайтесь и вам точно понравится. Подавайте их к мясу или рыбе или как отдельное блюдо к столу.
Рецепт запеченных баклажанов по сицилийски
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 2 баклажана;
– 2 помидора;
– 1 моцарелла;
– оливки;
– соль;
– зубчик чеснока;
– черный молотый перец;
– сухие итальянские травы;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Вымытые баклажаны разрезаем пополам, надрезаем решеткой и добавляем соли и перца. Полим маслом и отправляем запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут.
- Для соуса обжариваем измельченный чеснок и помидоры на оливковом масле.
- Вынимаем запеченные баклажаны из духовки. Разминаем серединку вилкой и выкладываем соус. Добавляем кусочки сыра и посыпаем оливками.
- Запекаем в духовке еще 10 минут. Готовое блюдо посыпаем свежими листиками зелени.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить курочку Хули-хули на закуску или до обеда.