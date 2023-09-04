З баклажанів можна приготувати багато різноманітних страв: від рулетів до рагу. Але як знайти такий рецепт, який був би новим та оригінальним, але не важким і доступним? У нас є варіант запечених баклажанів половинками по-сицилійськи.
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Спробуйте та вам точно сподобається. Подавайте їх до м'яса чи риби, або як окрему страву до столу.
Рецепт запечених баклажанів по-сицилійськи
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Помиті баклажани розрізаємо навпіл, надрізаємо решіткою та додаємо солі та перцю. Поливаємо олією та відправляємо запікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 30 хвилин.
- Для соусу обсмажуємо подрібнений часник та помідори на оливковій олії.
- Виймаємо запечені баклажани з духовки. Розминаємо серединку виделкою та викладаємо соус. Додаємо шматочки сиру та посипаємо оливками.
- Запікаємо в духовці ще 10 хвилин. Готову страву посипаємо свіжими листочками зелені.
Смачного!