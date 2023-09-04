З баклажанів можна приготувати багато різноманітних страв: від рулетів до рагу. Але як знайти такий рецепт, який був би новим та оригінальним, але не важким і доступним? У нас є варіант запечених баклажанів половинками по-сицилійськи.

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Спробуйте та вам точно сподобається. Подавайте їх до м'яса чи риби, або як окрему страву до столу.

Рецепт запечених баклажанів по-сицилійськи

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 2 помідори;

– 1 моцарела;

– оливки;

– сіль;

– зубчик часнику;

– чорний мелений перець;

– сухі італійські трави;

– оливкова олія.

Приготування:

Помиті баклажани розрізаємо навпіл, надрізаємо решіткою та додаємо солі та перцю. Поливаємо олією та відправляємо запікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 30 хвилин.

Для соусу обсмажуємо подрібнений часник та помідори на оливковій олії.

Виймаємо запечені баклажани з духовки. Розминаємо серединку виделкою та викладаємо соус. Додаємо шматочки сиру та посипаємо оливками.

Запікаємо в духовці ще 10 хвилин. Готову страву посипаємо свіжими листочками зелені.

Смачного!

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