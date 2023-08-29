Не любите баклажаны? Попробуйте этот рецепт и вы измените свое мнение. Это блюдо не только может заменить закуску на столе, но и стать отличным основным на праздничном столе.
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Баклажаны фаршированные в челноках – отличный вариант для обеда, или ужина. Овощ получается нежным, без горчинки, а мясной фарш с творогом добавляют особых ноток блюду.
Рецепт фаршированных баклажанов половинками
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Баклажаны разрезаем пополам и делаем надрезы.
- Смазываем маслом совмещенным с солью и перцем. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут (до мягкости).
- Далее жарим лук до золотистого цвета на растительном масле. Добавляем фарш, перемешиваем и жарим до готовности.
- Добавляем приправу 10 овощей, томатный соус или пасту с водой, перемешиваем и тушим 10 – 15 минут.
- В горячие баклажаны добавляем масло, творог и перемешиваем. Сверху кладем начинку, украшаем зеленью и подаем.
Приятного аппетита!