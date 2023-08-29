Не любите баклажаны? Попробуйте этот рецепт и вы измените свое мнение. Это блюдо не только может заменить закуску на столе, но и стать отличным основным на праздничном столе.

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Баклажаны фаршированные в челноках – отличный вариант для обеда, или ужина. Овощ получается нежным, без горчинки, а мясной фарш с творогом добавляют особых ноток блюду.

Рецепт фаршированных баклажанов половинками

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 средних баклажана;

– 4 ложки оливкового масла + соль + перец;

– 1 лук;

– 400 граммов любого фарша;

– приправа 10 овощей;

– 200 граммов любого томатного соуса или 4 ложки томатной пасты + 100 – 150 граммов воды;

– 4 маленьких кубика сливочного масла + 150 граммов сыра сулугуни или моцареллы;

– зелень (идеально подходит кинза).

Приготовление:

Баклажаны разрезаем пополам и делаем надрезы.

Смазываем маслом совмещенным с солью и перцем. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут (до мягкости).

Далее жарим лук до золотистого цвета на растительном масле. Добавляем фарш, перемешиваем и жарим до готовности.

Добавляем приправу 10 овощей, томатный соус или пасту с водой, перемешиваем и тушим 10 – 15 минут.

В горячие баклажаны добавляем масло, творог и перемешиваем. Сверху кладем начинку, украшаем зеленью и подаем.

Приятного аппетита!

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