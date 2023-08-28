Лимонное тирамису – интересный и необычный вариант итальянского десерта из нежного сыра и бисквитных палочек. Обычно тирамису подают с ликером и кофе, но в этот раз нас ждет свежий вариант сладкого десерта.
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Летний, освежающий и простой десерт, который каждый сможет приготовить. Еще без сырых яиц, что важно, если вы угощаете им детей.
Рецепт лимонного тирамису
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Для пропитки лимонный сок, сахар, воду и цедру доводим до кипения и держим на среднем огне 4 – 5 минут. Даем полностью остыть. ⠀
- Для курда лимоны разрезаем пополам и ложкой вынимаем мякоть. Кладем в глубокую миску и пробиваем блендером. Процеживаем сок через сито, добавляем сахар, желтки или яйца, крахмал, цедру и перемешиваем.
- Ставим на средний огонь, помешивая, доводим до кипения и варим до загущения. Снимаем с огня и перетираем через сито.
- Добавляем масло и тщательно перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть. ⠀
- Для крема творог, сливки и сахарную пудру взбиваем миксером до загущения. ⠀
- Печенье погружаем в лимонную пропитку на несколько секунд и кладем в форму. Сверху покрываем половиной крема и половиной лимонного курда.
- Сверху снова кладем слой пропитанного печенья, покрываем оставшимся слоем крема и слоем лимонного курда.
- Убираем в холодильник на несколько часов или на ночь. Украшаем лимоном, мятой.
Приятного аппетита!