Не любите баклажани? Спробуйте цей рецепт і ви зміните свою думку. Ця страва не тільки може замінити закуску на столі, а й стати чудовою основною на святковому столі.

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Баклажани фаршировані в човниках – відмінний варіант для обіду, або вечері. Овоч виходить ніжним, без гірчинки, а м'ясний фарш з сиром додають особливих ноток страві.

Рецепт фаршированих баклажанів половинками

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Баклажани розрізаємо навпіл та робимо надрізи.
  • Змащуємо олією поєднаною з сіллю та перцем. Випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин (до м'якості).
  • Далі смажимо цибулю до золотистого кольору на олії. Додаємо фарш, перемішуємо та смажимо до його готовності.
  • Додаємо приправу 10 овочів, томатний соус або пасту з водою, перемішуємо та тушкуємо 10 – 15 хвилин.
  • У гарячі баклажани додаємо масло, сир та перемішуємо. Зверху кладемо начинку, прикрашаємо зеленню та подаємо.

Смачного!