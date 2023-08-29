Не любите баклажани? Спробуйте цей рецепт і ви зміните свою думку. Ця страва не тільки може замінити закуску на столі, а й стати чудовою основною на святковому столі.
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Баклажани фаршировані в човниках – відмінний варіант для обіду, або вечері. Овоч виходить ніжним, без гірчинки, а м'ясний фарш з сиром додають особливих ноток страві.
Рецепт фаршированих баклажанів половинками
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Баклажани розрізаємо навпіл та робимо надрізи.
- Змащуємо олією поєднаною з сіллю та перцем. Випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин (до м'якості).
- Далі смажимо цибулю до золотистого кольору на олії. Додаємо фарш, перемішуємо та смажимо до його готовності.
- Додаємо приправу 10 овочів, томатний соус або пасту з водою, перемішуємо та тушкуємо 10 – 15 хвилин.
- У гарячі баклажани додаємо масло, сир та перемішуємо. Зверху кладемо начинку, прикрашаємо зеленню та подаємо.
Смачного!