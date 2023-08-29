Фаршированные баклажаны половинками, которые вы точно захотите повторить еще
29 августа 2023, 12:09Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Никогда не готовите баклажаны, из-за вкуса и горечи? У нас есть отличный рецепт блюда, которое изменит ваше отношение к этому продукту. Возможно, он даже станет любимым.
Не любите баклажаны? Попробуйте этот рецепт и вы измените свое мнение. Это блюдо не только может заменить закуску на столе, но и стать отличным основным на праздничном столе.
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Баклажаны фаршированные в челноках – отличный вариант для обеда, или ужина. Овощ получается нежным, без горчинки, а мясной фарш с творогом добавляют особых ноток блюду.
Рецепт фаршированных баклажанов половинками
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 2 средних баклажана;
– 4 ложки оливкового масла + соль + перец;
– 1 лук;
– 400 граммов любого фарша;
– приправа 10 овощей;
– 200 граммов любого томатного соуса или 4 ложки томатной пасты + 100 – 150 граммов воды;
– 4 маленьких кубика сливочного масла + 150 граммов сыра сулугуни или моцареллы;
– зелень (идеально подходит кинза).
Приготовление:
- Баклажаны разрезаем пополам и делаем надрезы.
- Смазываем маслом совмещенным с солью и перцем. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут (до мягкости).
- Далее жарим лук до золотистого цвета на растительном масле. Добавляем фарш, перемешиваем и жарим до готовности.
- Добавляем приправу 10 овощей, томатный соус или пасту с водой, перемешиваем и тушим 10 – 15 минут.
- В горячие баклажаны добавляем масло, творог и перемешиваем. Сверху кладем начинку, украшаем зеленью и подаем.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить лимонное тирамису за пол часа.