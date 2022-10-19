Еда непокоренных: рецепт балаклейских оладий

Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом настоящих балаклейских оладий, ставших настоящим символом их несокрушимости.

Кроме рецепта, Евгений Клопотенко рассказал и историю балаклейских оладий. Если вы ее еще не слышали, мы радостно поделимся ею словами автора.

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"Когда украинские военные освободили Балаклею, люди выходили их встречать с объятиями и угощать едой, которую имели. Госпожа Наталья, предложившая военным оладьи, умилила тогда всю Украину. Люди, которые были в оккупации, собирались и готовили себе еду на костре, готовы поделиться последним, потому что украинцы. И это прекрасно", – рассказал шеф-повар.

Сам Евгений решил лично расспросить Наталью о рецепте тех оладий. Он позвонил женщине и готовил их под зорким руководством женщины.

Я пообщался с Наталией по телефону, чтобы выпросить именно тот аутентичный рецепт ее оладий. Она по телефону рассказывала, а я готовил. Получилось очень тепло и вкусно,

– добавил Евгений.

Рецепт балаклейских оладий

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 500 миллилитров кефира;– 1 – 1,5 чайных ложек соды;– 320 граммов муки;– 1 столовая ложка масла;– 2 столовые ложки сахара;– соль.

Приготовление:

Прогрейте кефир и добавьте соду с сахаром. Когда появятся пузырьки – влейте масло и всыпьте предварительно просеянную муку.

Замесите тесто (консистенция густой сметаны). Отставьте его на 15 минут.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжаривайте оладьи с обеих сторон до готовности.

Подавайте оладьи со сметаной, домашним вареньем или сгущенкой.

Приятного тебе аппетита!