Еда непокоренных: рецепт балаклейских оладий
Источник:инстаграмм Евгения Клопотенко
Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом настоящих балаклейских оладий, ставших настоящим символом их несокрушимости.
Кроме рецепта, Евгений Клопотенко рассказал и историю балаклейских оладий. Если вы ее еще не слышали, мы радостно поделимся ею словами автора.
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"Когда украинские военные освободили Балаклею, люди выходили их встречать с объятиями и угощать едой, которую имели. Госпожа Наталья, предложившая военным оладьи, умилила тогда всю Украину. Люди, которые были в оккупации, собирались и готовили себе еду на костре, готовы поделиться последним, потому что украинцы. И это прекрасно", – рассказал шеф-повар.
Сам Евгений решил лично расспросить Наталью о рецепте тех оладий. Он позвонил женщине и готовил их под зорким руководством женщины.
Я пообщался с Наталией по телефону, чтобы выпросить именно тот аутентичный рецепт ее оладий. Она по телефону рассказывала, а я готовил. Получилось очень тепло и вкусно,
– добавил Евгений.
Рецепт балаклейских оладий
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 500 миллилитров кефира;
– 1 – 1,5 чайных ложек соды;
– 320 граммов муки;
– 1 столовая ложка масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– соль.
Приготовление:
- Прогрейте кефир и добавьте соду с сахаром. Когда появятся пузырьки – влейте масло и всыпьте предварительно просеянную муку.
- Замесите тесто (консистенция густой сметаны). Отставьте его на 15 минут.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжаривайте оладьи с обеих сторон до готовности.
- Подавайте оладьи со сметаной, домашним вареньем или сгущенкой.
Приятного тебе аппетита!