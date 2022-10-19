Окрім рецепта, Євген Клопотенко розповів й історію балаклійських оладок. Якщо ви ще її не чули, ми радо поділимося нею словами автора.

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"Коли українські військові звільнили Балаклію, люди виходили їх зустрічати з обіймами і пригощати їжею, яку мали. Пані Наталя, що запропонувала військовим оладки, розчулила тоді всю Україну. Люди, які були в окупації, гуртувалися і мали готувати собі їжу на вогнищі, готові поділитися останнім, бо українці. І це прекрасно", – розповів шеф-кухар.

Сам Євген вирішив особисто розпитати пані Наталю про рецепт тих оладок. Він подзвонив жінці та готував їх під пильним керівництвом жінки.

Я поспілкувався з пані Наталею телефоном, щоб випитати саме той автентичний рецепт її оладок. Вона телефоном розповідала, а я готував. Вийшло дуже тепло і смачно,

– додав Євген.

Рецепт балаклійських оладок

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів кефіру;

– 1 – 1,5 чайних ложок соди;

– 320 грамів борошна;

– 1 столова ложка олії;

– 2 столові ложки цукру;

– сіль.

Приготування:

Прогрійте кефір та додайте соду з цукром. Коли з'являться бульбашки – влийте олію та всипте заздалегідь просіяне борошно.

Замісіть тісто (консистенція густої сметани). Відставте його на 15 хвилин.

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажуйте оладки з обох сторін до готовності.

Подавайте оладки зі сметаною, домашнім варенням або згущеним молоком.

Смачного!