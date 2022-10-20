Бандуряники – традиционное блюдо старинной украинской кухни. Если говорить современными словами – это деруны из картофеля, но этнографическая группа украинцев лемки в своем диалекте называла картошку именно бандура – отсюда и название блюда.

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Раньше это блюдо из картофеля запекало в печи в горшках, но сейчас нам хватит духовки и глубокой жаростойкой формы. Чтобы бандуряники действительно были особенными, обязательно приготовьте их с грибной подливкой и щедро посыпьте твердым сыром.

Рецепт бандуряников в горшке

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 2 репчатых лука;

– 1 сырое куриное яйцо;

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 250 граммов грибов;

– 150 граммов сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль;

– черный молотый перец;

– любимая зелень для подачи.

Приготовление:

Один лук и картофель натрите на терке. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть более крупной — для разной фракции. Добавляем яйцо и пшеничную муку, немного соли, черного молотого перца.

Формируем деруны и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.



Бандуряники / Фото из личного архива Вали Саенко

Готовые бандуряники (деруны) складываем в посуду, в которой можно запекать.

Для соуса грибы нарезаем (если используем вешенки, то нарываем), вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковородке.

Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3 – 4 минуты добавляем выжатый чеснок, солим и перчим. Жарим до румяности.

В конце добавляем сметану и немного (100 граммов) воды. Через минуту снимаем с огня.

Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, натираем сыром и запекаем 10 – 15 минут в духовке при 180 градусах.

Приятного тебе аппетита!