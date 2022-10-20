Бандуряники – традиционное блюдо старинной украинской кухни. Если говорить современными словами – это деруны из картофеля, но этнографическая группа украинцев лемки в своем диалекте называла картошку именно бандура – отсюда и название блюда.
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Раньше это блюдо из картофеля запекало в печи в горшках, но сейчас нам хватит духовки и глубокой жаростойкой формы. Чтобы бандуряники действительно были особенными, обязательно приготовьте их с грибной подливкой и щедро посыпьте твердым сыром.
Рецепт бандуряников в горшке
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Один лук и картофель натрите на терке. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть более крупной — для разной фракции. Добавляем яйцо и пшеничную муку, немного соли, черного молотого перца.
- Формируем деруны и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.
Бандуряники / Фото из личного архива Вали Саенко
- Готовые бандуряники (деруны) складываем в посуду, в которой можно запекать.
- Для соуса грибы нарезаем (если используем вешенки, то нарываем), вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковородке.
- Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3 – 4 минуты добавляем выжатый чеснок, солим и перчим. Жарим до румяности.
- В конце добавляем сметану и немного (100 граммов) воды. Через минуту снимаем с огня.
- Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, натираем сыром и запекаем 10 – 15 минут в духовке при 180 градусах.
Приятного тебе аппетита!