Не просто драники: готовим бандуряники с грибами в горшке

Древняя украинская кухня богата разнообразными блюдами из картофеля, которые, к сожалению, сейчас забыты. К ним относятся и лемковские бандуряники. Их обычно запекали в печи в соусе с грибами или травами.

Бандуряники – традиционное блюдо старинной украинской кухни. Если говорить современными словами – это деруны из картофеля, но этнографическая группа украинцев лемки в своем диалекте называла картошку именно бандура – отсюда и название блюда.

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Раньше это блюдо из картофеля запекало в печи в горшках, но сейчас нам хватит духовки и глубокой жаростойкой формы. Чтобы бандуряники действительно были особенными, обязательно приготовьте их с грибной подливкой и щедро посыпьте твердым сыром.

Рецепт бандуряников в горшке

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

– 500 граммов картофеля;– 2 репчатых лука;– 1 сырое куриное яйцо;– 3 столовые ложки пшеничной муки;– 250 граммов грибов;– 150 граммов сметаны;– 2 зубчика чеснока;– 100 граммов твердого сыра;– соль;– черный молотый перец;– любимая зелень для подачи.

Приготовление:

Один лук и картофель натрите на терке. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть более крупной — для разной фракции. Добавляем яйцо и пшеничную муку, немного соли, черного молотого перца.

Формируем деруны и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.



Бандуряники / Фото из личного архива Вали Саенко

Готовые бандуряники (деруны) складываем в посуду, в которой можно запекать.

Для соуса грибы нарезаем (если используем вешенки, то нарываем), вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковородке.

Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3 – 4 минуты добавляем выжатый чеснок, солим и перчим. Жарим до румяности.

В конце добавляем сметану и немного (100 граммов) воды. Через минуту снимаем с огня.

Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, натираем сыром и запекаем 10 – 15 минут в духовке при 180 градусах.

Приятного тебе аппетита!