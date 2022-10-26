Чтобы удивить родных вкусным овощным блюдом, вам нужно всего несколько ингредиентов и сковородку. Такой рецепт подойдет, если у вас нет света, но газовая плита.

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Такие баклажаны прекрасно сочетаются с любым мясом или рыбой или их можно есть на брускетах как закуску.

Рецепт баклажанов сладкий чили

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– смесь кукурузного крахмала и муки (50/50);

– масло для обжаривания;

– сладкий перец;

– зелень кинзы;

– соль;

– соус сладкий чили.

Приготовление:

Баклажаны зачищаем от кожуры, нарезаем длинными полосками и солим. Дайте им постоять пол часа, чтобы выделилась горечь. Выжмите из них лишнюю влагу.

Полоски баклажана посыпьте с обеих сторон смесью муки и крахмала.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне и обжарьте баклажаны. Готовые баклажаны переложите на бумагу, чтобы удалить лишний жир.

На сковороду вылейте сладкий сладкий чили, добавьте несколько ложек воды, баклажаны, соевый соус, порезанный болгарский перец и доведите до кипения. Готовьте несколько минут.

Приятного тебе аппетита!