Щоб здивувати рідних смачною овочевою стравою, вам потрібно всього кілька інгредієнтів та сковорідка. Такий рецепт підійде, якщо у вас не має світла, але газова плита.

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Такі баклажани чудово поєднаються з будь-яким м'ясом чи рибою, або їх можна їсти на брускетах як закуску.

Рецепт баклажанів солодкий чилі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– суміш кукурудзяного крохмалю та борошна (50/50);

– олія для обсмажування;

– солодкий перець;

– зелень кінзи;

– сіль;

– соус солодкий чилі.

Приготування:

Баклажани зачищаємо від шкірки, нарізаємо довгими смужками і солимо. Дайте їм постояти пів годинки, щоб виділилася гіркота. Вичавіть з них зайву вологу.

Смужки баклажана посипте з обох боків сумішшю борошна та крохмалю.

Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні та обсмажте баклажани. Готові баклажани перекладіть на папір, щоб видалити зайвий жир.

На сковорідку вилийте соус солодкий чилі, додайте кілька ложок води, баклажани, соєвий соус, порізаний болгарський перець та доведіть до кипіння. Готуйте кілька хвилин.

Смачного!