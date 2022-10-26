Щоб здивувати рідних смачною овочевою стравою, вам потрібно всього кілька інгредієнтів та сковорідка. Такий рецепт підійде, якщо у вас не має світла, але газова плита.
Читайте також Простий рецепт курочки із сезонними овочами для усієї сім'ї
Такі баклажани чудово поєднаються з будь-яким м'ясом чи рибою, або їх можна їсти на брускетах як закуску.
Рецепт баклажанів солодкий чилі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Баклажани зачищаємо від шкірки, нарізаємо довгими смужками і солимо. Дайте їм постояти пів годинки, щоб виділилася гіркота. Вичавіть з них зайву вологу.
- Смужки баклажана посипте з обох боків сумішшю борошна та крохмалю.
- Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні та обсмажте баклажани. Готові баклажани перекладіть на папір, щоб видалити зайвий жир.
- На сковорідку вилийте соус солодкий чилі, додайте кілька ложок води, баклажани, соєвий соус, порізаний болгарський перець та доведіть до кипіння. Готуйте кілька хвилин.
Смачного!