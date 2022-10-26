Щоб здивувати рідних смачною овочевою стравою, вам потрібно всього кілька інгредієнтів та сковорідка. Такий рецепт підійде, якщо у вас не має світла, але газова плита.

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Такі баклажани чудово поєднаються з будь-яким м'ясом чи рибою, або їх можна їсти на брускетах як закуску.

Рецепт баклажанів солодкий чилі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Баклажани зачищаємо від шкірки, нарізаємо довгими смужками і солимо. Дайте їм постояти пів годинки, щоб виділилася гіркота. Вичавіть з них зайву вологу.
  • Смужки баклажана посипте з обох боків сумішшю борошна та крохмалю.
  • Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні та обсмажте баклажани. Готові баклажани перекладіть на папір, щоб видалити зайвий жир.
  • На сковорідку вилийте соус солодкий чилі, додайте кілька ложок води, баклажани, соєвий соус, порізаний болгарський перець та доведіть до кипіння. Готуйте кілька хвилин.

Смачного!