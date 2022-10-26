Готовим без электричества: рецепт баклажанов на сковороде
26 октября 2022 , 14:09Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом жареного баклажана свит-чили, который вы в считанные минуты сможете приготовить на газовой плите.
Чтобы удивить родных вкусным овощным блюдом, вам нужно всего несколько ингредиентов и сковородку. Такой рецепт подойдет, если у вас нет света, но газовая плита.
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Такие баклажаны прекрасно сочетаются с любым мясом или рыбой или их можно есть на брускетах как закуску.
Рецепт баклажанов сладкий чили
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 2 баклажана;
– смесь кукурузного крахмала и муки (50/50);
– масло для обжаривания;
– сладкий перец;
– зелень кинзы;
– соль;
– соус сладкий чили.
Приготовление:
- Баклажаны зачищаем от кожуры, нарезаем длинными полосками и солим. Дайте им постоять пол часа, чтобы выделилась горечь. Выжмите из них лишнюю влагу.
- Полоски баклажана посыпьте с обеих сторон смесью муки и крахмала.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне и обжарьте баклажаны. Готовые баклажаны переложите на бумагу, чтобы удалить лишний жир.
- На сковороду вылейте сладкий сладкий чили, добавьте несколько ложек воды, баклажаны, соевый соус, порезанный болгарский перец и доведите до кипения. Готовьте несколько минут.
Приятного тебе аппетита!