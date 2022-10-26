Эктор Хименес-Браво всегда в разъездах, ведь у него есть бизнес в столице, во Львове. Также он часто ездит по Украине и волонтерит. После тяжелой дороги нужно подкрепиться, но, что же делать, если в холодильнике пусто? Чтобы быстро и без труда перекусить, он советует сделать заготовки мясных лепешек, которые нужно только достать из морозилки.

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Их можно выбрать на завтрак, обед или ужин. Также удобно брать в путь.

Рецепт мясных лепешек

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша (говядина и свинина);

– 100 граммов картофеля;

– 30 граммов петрушки;

– 30 граммов кинзы;

– 5 граммов копченой молотой паприки;

– 5 граммов звезды;

– 20 граммов чеснока;

– соль;

– черный молотый перец;

– упаковка бездрожжевого теста;

– сливочное масло для обжаривания.

Приготовление:

Смешайте фарш с мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы, чесноком и специями. Добавьте натертый на средней терке картофель и перемешайте все руками в однородную массу.

Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто тонким слоем. Выложите мясную начинку и равномерно разровняйте ее по тесту. Закрутите в рулет и разрежьте на одинаковые куски.

Каждый из них раскатайте занозой в тонкую лепешку.

Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте лепешки с обеих сторон до готовности.

Приятного тебе аппетита!

Такие мясные лепешки удобно замораживать. Просто переведите их в герметичный контейнер и закройте крышкой.