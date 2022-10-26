Эктор Хименес-Браво всегда в разъездах, ведь у него есть бизнес в столице, во Львове. Также он часто ездит по Украине и волонтерит. После тяжелой дороги нужно подкрепиться, но, что же делать, если в холодильнике пусто? Чтобы быстро и без труда перекусить, он советует сделать заготовки мясных лепешек, которые нужно только достать из морозилки.
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Их можно выбрать на завтрак, обед или ужин. Также удобно брать в путь.
Рецепт мясных лепешек
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Смешайте фарш с мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы, чесноком и специями. Добавьте натертый на средней терке картофель и перемешайте все руками в однородную массу.
- Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто тонким слоем. Выложите мясную начинку и равномерно разровняйте ее по тесту. Закрутите в рулет и разрежьте на одинаковые куски.
- Каждый из них раскатайте занозой в тонкую лепешку.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте лепешки с обеих сторон до готовности.
Приятного тебе аппетита!
Такие мясные лепешки удобно замораживать. Просто переведите их в герметичный контейнер и закройте крышкой.