Эктор Хименес-Браво всегда в разъездах, ведь у него есть бизнес в столице, во Львове. Также он часто ездит по Украине и волонтерит. После тяжелой дороги нужно подкрепиться, но, что же делать, если в холодильнике пусто? Чтобы быстро и без труда перекусить, он советует сделать заготовки мясных лепешек, которые нужно только достать из морозилки.

Читайте также Простой рецепт курочки с сезонными овощами для всей семьи

Их можно выбрать на завтрак, обед или ужин. Также удобно брать в путь.

Рецепт мясных лепешек

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Смешайте фарш с мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы, чесноком и специями. Добавьте натертый на средней терке картофель и перемешайте все руками в однородную массу.
  • Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто тонким слоем. Выложите мясную начинку и равномерно разровняйте ее по тесту. Закрутите в рулет и разрежьте на одинаковые куски.
  • Каждый из них раскатайте занозой в тонкую лепешку.
  • Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте лепешки с обеих сторон до готовности.

Приятного тебе аппетита!

Такие мясные лепешки удобно замораживать. Просто переведите их в герметичный контейнер и закройте крышкой.